Reprezentacija Srbije izgubila je u Litvaniji u kvalifikacijama za Mundobasket.
Srbija je doživjela ubjedljiv poraz u Litvaniji u veoma važnom meču u kvalifikacijama za Mundobasket - 97:78.
Uskoro opširnije..
(MONDO)
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Reprezentacija Srbije izgubila je u Litvaniji u kvalifikacijama za Mundobasket.
Srbija je doživjela ubjedljiv poraz u Litvaniji u veoma važnom meču u kvalifikacijama za Mundobasket - 97:78.
Uskoro opširnije..
(MONDO)
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