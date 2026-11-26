Marko Pešić, sin legendarnog trenera Svetislava Pešića, izabran je za novog drugog potpredsjednika minhenskog Bajerna. Na ovoj funkciji naslijedio je Valtera Menekesa, koji je ulogu obavljao proteklih deset godina.
Prilikom primopredaje dužnosti, predsjednik kluba Herbert Hajner odao je počast odlazećem članu uprave srdačnim govorom, nakon čega se prisutnima obratio i sam Pešić, predstavivši svoju viziju zajedničke budućnosti kluba.
Povodom ovog imenovanja, iskrene čestitke novom potpredsjedniku euroligaša iz Minhena uputio je i Košarkaški klub Bosna, u kojem je Marko napravio svoje prve košarkaške korake.
Nakon početka u Sarajevu, seniorsku karijeru gradio je u berlinskoj Albi (1995–1999. i 2000–2004.), grčkom Iraklisom, Kelnu, rimskoj Lotomatici i Teramo Basketu, gdje je 2006. godine završio igračku karijeru. Osvojio je šest titula prvaka i pet trofeja Kupa Njemačke.
Sa reprezentacijom Njemačke Marko Pešić je osvojio bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu 2002. godine, te srebro na Evropskom prvenstvu u Srbiji tri godine kasnije.Izvor: MN PRESS
Njegov otac Svetislav Pešić ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj, evropskoj i svjetskoj košarci, a sve je počelo od sarajevskih "studenata" - kao igrač je sa Bosnom postao prvak Evrope, a potom je od 1982. do 1987. godine obavljao funkciju šefa stručnog štaba.
(MONDO)