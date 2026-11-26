Marko Pešić, sin legendarnog trenera Svetislava Pešića, izabran je za novog drugog potpredsjednika minhenskog Bajerna. Na ovoj funkciji naslijedio je Valtera Menekesa, koji je ulogu obavljao proteklih deset godina.

Izvor: MN PRESS

Prilikom primopredaje dužnosti, predsjednik kluba Herbert Hajner odao je počast odlazećem članu uprave srdačnim govorom, nakon čega se prisutnima obratio i sam Pešić, predstavivši svoju viziju zajedničke budućnosti kluba.

Povodom ovog imenovanja, iskrene čestitke novom potpredsjedniku euroligaša iz Minhena uputio je i Košarkaški klub Bosna, u kojem je Marko napravio svoje prve košarkaške korake.

Nakon početka u Sarajevu, seniorsku karijeru gradio je u berlinskoj Albi (1995–1999. i 2000–2004.), grčkom Iraklisom, Kelnu, rimskoj Lotomatici i Teramo Basketu, gdje je 2006. godine završio igračku karijeru. Osvojio je šest titula prvaka i pet trofeja Kupa Njemačke.

Sa reprezentacijom Njemačke Marko Pešić je osvojio bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu 2002. godine, te srebro na Evropskom prvenstvu u Srbiji tri godine kasnije.

Izvor: MN PRESS

Njegov otac Svetislav Pešić ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj, evropskoj i svjetskoj košarci, a sve je počelo od sarajevskih "studenata" - kao igrač je sa Bosnom postao prvak Evrope, a potom je od 1982. do 1987. godine obavljao funkciju šefa stručnog štaba.

(MONDO)