"Zašto su to uradili?": Sin Svetislava Pešića bijesan jer su procurile informacije o budžetu

Čelnik Bajerna iz Minhena Marko Pešić podigao je glas nakon objavljivanja budžeta njemačkih klubova.

Sin Svetislava Pešića Marko koji je na funkciji generalnog menadžera u minhenskom Bajernu, bijesan je zbog odluke Bundeslige da objavi budžete njemačkih klubova koji se takmiče u elitnom rangu.

Prema dostupnim podacima Bajern ima jednu trećinu ukupnog budžeta lige, što je cifra od 48,42 miliona evra. ALBA Berlin ima ukupan budžet 11,42 miliona evra, Bon 9,16, Oldenburg 9,08, i dok Ulm ima 9,21, što je poprilično velika razlika u odnosu na aktuealnog šampiona.

Pešić je podigao glas zbog brojki koje su date na uvid javnosti i kaže da su u pitanju projekcije, a ne stvarni prihodi klubova.

"Njemačka je aktuelni prvak svijeta i Evrope. Košarka u ovoj zemlji doživljava istorijski trenutak i zbog toga je još čudnije što na nivou lige ne postoji jasna strategija kako iskoristiti ovaj zamah za održiv razvoj sporta. Umjesto istinske košarkaške i poslovne rasprave, liga je objavila takozvane budžete klubova i igrača. To nisu pravi budžeti, već projekcije prihoda, brojevi koji se odnose za očekivane prihode. Njihovo objavljivanje sugeriše nešto u odnosu na ono što oni zaista pokazuju", napisao je Pešić na LinkedInu.

Dodaje da su se objavljivanju podataka usprotivilo nekoliko klubova, ali bezuspješno.

"Brojevi su objavljeni, uprkos jasnom protivljenju nekoliko klubova. Nije cilj da se objasni razvoj ili stvori istinska transparentnost, već da bi se pisali naslovi u medijima. Kao rezultat nismo dobili neko dodatno pojašnjenje, već samo podjelu i polarizaciju sa efektima za izveštavanje medija. Nije uložen napor da se razumiju razlike između klubova ili da oni uče jedni od drugih".

Ipak, ponosan je što klub raste iz godine u godinu.

"Ponosan sam sa budžetom, a razlog je što je građen tokom mnogo godina kroz strukturu, ulaganje u ljude, infrastrukturu i dugoročne planove. To su teme na koje liga mora da se fokusira, ukoliko želi da raste. Liga neće postići razvoj kroz objavljivanje brojeva, već kroz pravac, dijalog, komunikaciju, jaku dostupnost putem TV-a i odgovornost", stoji u objavi Marka Pešića.

