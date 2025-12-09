Aleksa Radanov na Božić napušta Evroligu: Do sada ni sekund nije proveo na terenu

Srpski košarkaš potpisao ugovor sa Bajernom, nije igrao za taj tim u Evroligi, a neće dobiti ni produžetak saradnje.

Srpski reprezentativac Aleksa Radanov nedavno je potpuno neočekivano potpisao ugovor sa Bajernom iz Minhena i na taj način se vratio u Evroligu, ali se čini da ove sezone neće dobiti veliku šansu u najboljem takmičenju košarkaških klubova u Evropi. Tim iz Minhena, jedan od najboljih njemačkih klubova, već zna kada će završiti saradnju sa Radanovim.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, FMP-a, Igokee, Mege i nekoliko inostranih klubova ima kratkoročni ugovor sa Bajernom iz Minhena, koji neće biti produžen. Čim on istekne, na Božić, Aleksa Radanov će moći da potraži novi tim u kojem će imati veću minutažu jer mu Bajern ove sezone nije dao priliku ni da kroči na parket u Evroligi.

"Ugovori Alekse Radanova i Dejvida Mekormaka, koji ističnu na Božić, neće biti produženi. Potreban nam je balans u timu, cilj nije da igrači budu srećni, već da rezultati budu dobri", rekao je Dragan Tarlać, nekadašnji srpski reprezentativac i aktuelni sportski direktor njemačkog velikana.

Srpski reprezentativac Aleksa Radanov od početka sezone odigrao je samo 11 minuta u dva meča Bundeslige, sa dva poena i jednom asistencijom. Sa druge strane Dejvid Mekormak u tri ligaške utakmice imao je prosječno 7,7 poena i 5,3 skokova, a u devet duela Evrolige svega 2,7 poena i 1,9 skokova.