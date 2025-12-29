Ivon Anderson napustila Crvenu zvezdu

Naturalizovana reprezentativka Srbije Ivon Anderson više neće igrati za Crvenu zvezdu, čije je veliko pojačanje bila prije nekoliko mjeseci.
Ženska sekcija košarkaškog kluba Crvena zvezda imala je velike ambicije za tekuću sezonu, ali ciljevi nisu ispunjeni. Ambiciozan projekat započet je dolaskom Marine Maljković, maštalo se o učešću u Evroligi, a zatim je takmičenje u Evrokupu završeno u prvoj rundi nokaut faze. Logično, nakon toga je počelo osipanje tima...
Iskusna Ivon Anderson (35), dugogodišnja reprezentativka Srbije, prva je koja napušta ekipu Crvene zvezde! Ona će u nastavku sezone nositi dres Valensije, koja je saopštila da je dogovorila sve detalje i potpisala ugovor sa košarkašicom koja ima bogato iskustvo i na klupskom i na reprezentativnom nivou.
Anderson je na početku sezone stigla u Beograd, kako bi ponovo sarađivala sa Marinom Maljković - koja ju je svojevremeno dovela i u reprezentaciju Srbije - ali je ovaj put njihova saradnja trajala daleko kraće. Nekadašnja WNBA košarkašica poslije samo nekoliko mjeseci odlazi iz Zvezde, u kojoj je bila među najboljima.
Na mečevima Evrokupa ove sezone Ivon Anderson je prosječno bilježila 13 poena, 2,5 skokova i četiri asistencije. Sa druge strane, u domaćem prvenstvu naturalizovana Amerikanka je imala prosjek od 6,8 poena, jednog skoka i 4,1 asistencije. To je bilo izuzetno značajno za Zvezdu, koja nakon 11 odigranih kola ima maksimalan učinak i jednu pobjedu više od Partizana koji joj je najbliži pratilac.
