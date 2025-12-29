logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ivon Anderson napustila Crvenu zvezdu

Ivon Anderson napustila Crvenu zvezdu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Naturalizovana reprezentativka Srbije Ivon Anderson više neće igrati za Crvenu zvezdu, čije je veliko pojačanje bila prije nekoliko mjeseci.

Ivon Anderson napustila Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Ženska sekcija košarkaškog kluba Crvena zvezda imala je velike ambicije za tekuću sezonu, ali ciljevi nisu ispunjeni. Ambiciozan projekat započet je dolaskom Marine Maljković, maštalo se o učešću u Evroligi, a zatim je takmičenje u Evrokupu završeno u prvoj rundi nokaut faze. Logično, nakon toga je počelo osipanje tima...

Iskusna Ivon Anderson (35), dugogodišnja reprezentativka Srbije, prva je koja napušta ekipu Crvene zvezde! Ona će u nastavku sezone nositi dres Valensije, koja je saopštila da je dogovorila sve detalje i potpisala ugovor sa košarkašicom koja ima bogato iskustvo i na klupskom i na reprezentativnom nivou.

Anderson je na početku sezone stigla u Beograd, kako bi ponovo sarađivala sa Marinom Maljković - koja ju je svojevremeno dovela i u reprezentaciju Srbije - ali je ovaj put njihova saradnja trajala daleko kraće. Nekadašnja WNBA košarkašica poslije samo nekoliko mjeseci odlazi iz Zvezde, u kojoj je bila među najboljima.

Na mečevima Evrokupa ove sezone Ivon Anderson je prosječno bilježila 13 poena, 2,5 skokova i četiri asistencije. Sa druge strane, u domaćem prvenstvu naturalizovana Amerikanka je imala prosjek od 6,8 poena, jednog skoka i 4,1 asistencije. To je bilo izuzetno značajno za Zvezdu, koja nakon 11 odigranih kola ima maksimalan učinak i jednu pobjedu više od Partizana koji joj je najbliži pratilac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ivon Anderson ŽKK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC