Ivon Anderson napustila Crvenu zvezdu

Naturalizovana reprezentativka Srbije Ivon Anderson više neće igrati za Crvenu zvezdu, čije je veliko pojačanje bila prije nekoliko mjeseci.

Izvor: MN PRESS

Ženska sekcija košarkaškog kluba Crvena zvezda imala je velike ambicije za tekuću sezonu, ali ciljevi nisu ispunjeni. Ambiciozan projekat započet je dolaskom Marine Maljković, maštalo se o učešću u Evroligi, a zatim je takmičenje u Evrokupu završeno u prvoj rundi nokaut faze. Logično, nakon toga je počelo osipanje tima...

Iskusna Ivon Anderson (35), dugogodišnja reprezentativka Srbije, prva je koja napušta ekipu Crvene zvezde! Ona će u nastavku sezone nositi dres Valensije, koja je saopštila da je dogovorila sve detalje i potpisala ugovor sa košarkašicom koja ima bogato iskustvo i na klupskom i na reprezentativnom nivou.

Anderson je na početku sezone stigla u Beograd, kako bi ponovo sarađivala sa Marinom Maljković - koja ju je svojevremeno dovela i u reprezentaciju Srbije - ali je ovaj put njihova saradnja trajala daleko kraće. Nekadašnja WNBA košarkašica poslije samo nekoliko mjeseci odlazi iz Zvezde, u kojoj je bila među najboljima.

Na mečevima Evrokupa ove sezone Ivon Anderson je prosječno bilježila 13 poena, 2,5 skokova i četiri asistencije. Sa druge strane, u domaćem prvenstvu naturalizovana Amerikanka je imala prosjek od 6,8 poena, jednog skoka i 4,1 asistencije. To je bilo izuzetno značajno za Zvezdu, koja nakon 11 odigranih kola ima maksimalan učinak i jednu pobjedu više od Partizana koji joj je najbliži pratilac.

