Nejmar nije na spisku, Igor jeste: Anćeloti pozvao 26 igrača i izazvao buru u Brazilu

Nejmar nije na spisku, Igor jeste: Anćeloti pozvao 26 igrača i izazvao buru u Brazilu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Za predstojeće prijateljske utakmice sa Francuskom i Hrvatskom Karlo Anćeloti nije pozvao Nejmara u tim. Objasnio je i zbog čega.

Sledi serija prijateljskih utakmica na kojoj će se reprezentacije pripremati za predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Jedna od njih je selekcija Brazila koja igra protiv Francuske (26. marta) i Hrvatske (31. marta), a Karlo Anćeloti objavio je spisak za te mečeve.

Na spisku od 26 igrača koje je pozvao nema Nejmara. Oko njega se vodi polemika već neko vrijeme i mišljenja su podijeljena. Iskusni stručnjak je objasnio zašto njega nema, dok je prvi poziv dobio napadač Brentforda Igor Tijago.

"Nejmar može da bude na Mundijalu sigurno. Zašto ga sada nisam pozvao? Zato što nije 100 odsto spreman, a nama su neophodni igrači koji su potpuno spremni. On je sa loptom u nogama sjajan, ali mora da unaprijedi svoje fizičko stanje", poručio je Anćeloti.

Ovako izgleda Anćelotijev spisak za naredne dvije utakmice:

Golmani:

  • Alison
  • Bento
  • Ederson

Defanzivci:

  • Vesli
  • Aleks Sandro
  • Danilo
  • Daglas Santos
  • Markinjos
  • Gabrijel Magaljaeš
  • Leo Pereira
  • Bremer
  • Ibanjez

Vezni red:

  • Kazemiro
  • Fabinjo
  • Andrej Santos
  • Danilo
  • Gabrijel Sara

Napadači:

  • Vinisjius junior
  • Rafinja
  • Gabrijel Martineli
  • Mateuš Kunja
  • Luis Enrike
  • Endrik
  • Igor Tijago
  • Rajan
  • Žoao Pedro

