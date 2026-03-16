Nejmar nije na spisku, Igor jeste: Anćeloti pozvao 26 igrača i izazvao buru u Brazilu

Za predstojeće prijateljske utakmice sa Francuskom i Hrvatskom Karlo Anćeloti nije pozvao Nejmara u tim. Objasnio je i zbog čega.

Sledi serija prijateljskih utakmica na kojoj će se reprezentacije pripremati za predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Jedna od njih je selekcija Brazila koja igra protiv Francuske (26. marta) i Hrvatske (31. marta), a Karlo Anćeloti objavio je spisak za te mečeve.

Na spisku od 26 igrača koje je pozvao nema Nejmara. Oko njega se vodi polemika već neko vrijeme i mišljenja su podijeljena. Iskusni stručnjak je objasnio zašto njega nema, dok je prvi poziv dobio napadač Brentforda Igor Tijago.

"Nejmar može da bude na Mundijalu sigurno. Zašto ga sada nisam pozvao? Zato što nije 100 odsto spreman, a nama su neophodni igrači koji su potpuno spremni. On je sa loptom u nogama sjajan, ali mora da unaprijedi svoje fizičko stanje", poručio je Anćeloti.

Ovako izgleda Anćelotijev spisak za naredne dvije utakmice:

Golmani:

Alison

Bento

Ederson

Defanzivci:

Vesli

Aleks Sandro

Danilo

Daglas Santos

Markinjos

Gabrijel Magaljaeš

Leo Pereira

Bremer

Ibanjez

Vezni red:

Kazemiro

Fabinjo

Andrej Santos

Danilo

Gabrijel Sara

Napadači:

Vinisjius junior

Rafinja

Gabrijel Martineli

Mateuš Kunja

Luis Enrike

Endrik

Igor Tijago

Rajan

Žoao Pedro

