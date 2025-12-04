logo
Nejmar kao mladić, het-trikom spasava velikana: Vratio se kući i počeo opet da se igra fudbala

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nejmar je het trikom donio pobjedu koja bi Santosu mogla da osigura opstanak u ligi.

Het-trik Nejmara za Santos Izvor: Daniela Xu/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Ako ste zaboravili na Nejmara, on nije zaboravio da daje golove. Poslije više od četiri godine uspio je da postigne het-trik i to u pobjedi svog Santosa protiv Huventuda 3:0. Tako je nastavio da rešeta od povratka na teren nakon serije povreda i sada je približio Santos opstanku.

Brazilski napadač je bio čak i na udaru u matičnom klubu pošto se veliki Santos našao na rubu ispadanja iz lige, a Nejmar je bio van forme i van terena. Sada je crno-bijeli tim upisao drugu pobjedu zaredom i peti meč bez poraza i na dva boda je iznad opasne zone u kojoj se nalazi Vitorija. U posljednjem kolu igraju sa Kruzeirom i potrebni su im ipak bodovi da bi bili sigurni da neće ispasti.

Prvi gol na ovom meču dao je u 56. minutu kada mu je asistirao Giljerme, a devet minuta kasnije je ponovo savladao golmana i donio odlučujuću prednost. Het-trik je kompletirao u 73. minutu za ubjedljivu pobjedu Santosa.

Od povratka u Santos na 27 mečeva dao je 11 golova i imao 4 asistencije, a pogotovo dobro igra u posljednje vrijeme. Protiv Sport Resifea je imao gol i asistenciju, protiv Mirasola gol i tako je doveo svoj tim na ivicu opstanka kada su bili otpisani. 

Santos Nejmar fudbal

