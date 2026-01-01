Nejmar potpisao novi ugovor: Ne dozvoljava da ga otjeraju od kuće, hoće još da igra

Nejmar je produžio ugovor sa Santosom i ostaće u brazilskom klubu najmanje do kraja tekuće godine

Nejmar (33) ne ide nigdje, ostaje u voljenom Santosu. Odlučio je da potpiše novi ugovor sa brazilskim klubom i da pokuša da ispravi sve greške i odigra mnogo bolju sezonu od ove u kojoj se vodila grčevita borba za opstanak.

"Nejmar je dogovorio produžetak ugovora sa Santosom na još godinu dana. Ugovor će važiti do decembra 2026. godine", objavio je pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano.

Tokom sezone Nejmar je imao dosta problema sa povredama, ali je uprkos tome na 20 mečeva dao 8 golova. Zahvaljujući tri pobjede u posljednja tri kola šampionata Santos je izbjegao ispadanje iz lige, pa će u novoj sezoni koja kreće već 10. januara probati da se iskupi i da sa timom zabilježi mnogo bolje rezultate.

Nejmar pokrenuo tužbu

Od kada se vratio kući Nejmar se nalazi na meti kritika, pa je tako jedna novinar napisao članak u kom je naveo da je "postao zavistan od viskija i energetskih pića i da do kasno noću igra video igrice". Zbog tog teksta je reagovao i brazilski fudbaler.

Njegovi predstavnici objavili su demant tog članka i najavili tužbu protiv novinara zbog iznošenja neistinitih informacija.