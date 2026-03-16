"Mekintajerov menadžer dolazi u Grčku": Krenule su spekulacije, da li plejmejker odlazi iz Zvezde?

Autor Dragan Šutvić
Kodi Miler Mekintajer pruža veoma dobre partije u dresu Crvene zvezde i privukao je interesovanje i mnogih drugih klubova u Evroligi.

Kodi Miler Mekintajer će biti slobodan igrač na ljeto, ako ne dođe do produžetka saradnje sa Crvenom zvezdom. Jasno je da crveno-bijeli žele da ga zadrže poslije dobrih igara koje pruže, ali je pitanje da li će u tome uspjeti. Postoji veliko interesovanje za njega i iz Grčke. Krenule su spekulacije u tamošnjim medijima.

"Mekintajerov agent će biti u Grčkoj uskoro", rekao je novinar grčkog portala "SDNA" i tako privukao veliku pažnju u Grčkoj. Jasno je da se to odnosilo na potencijalne pregovore sa dva najveća grčka kluba - Panatinaikosom i Olimpijakosom.

Ostaje da se vidi kako će teći pregovori sa njim oko ostanka na Malom Kalemegdanu, posebno zbog interesovanja drugih timova. Ove sezone u Evroligi ima prosjek od 12,3 poena, 7,1 asistenciju i 4,4 skoka po utakmici.

