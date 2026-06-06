Srbija preživjela dramu, a Barać otkrio problem Orlova: "Uvijek nam se to dešava"

Srpski basketaši su u polufinalu FIBA Svjetskog prvenstva, poslije dramatičnog meča protiv Holandije. Reprezentativac Srbije Nemanja Barać u razgovoru za MONDO otkrio je prve impresije.

Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Najbolji srpski basketaši plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva poslije napetog meča protiv Holandije. Reprezentativac Nemanja Barać analizirao je susret nakon preokreta i pobjede nad olimpijskim šampionom.

Četvrtfinale nosi titulu najtežeg meča.

"Jeste. Pogotovo sa Holanđanima koji su jako iskusni. Imaju najboljeg igrača De Jonga, tu je i Alberts, jedan od najboljih. Teška utakmica, pogotovo jer smo imali dva dana odmora. Nadam se da će sutra biti još bolje", rekao je Barać za MONDO u Varšavi.

Srbija je direktnim plasmanom u četvrtfinale zaradila dva dana odmora, pa je ulazak u meč bio sporiji, uz dosta grešaka, ali su Orlovi na kraju pokazali pravo lice.

"Pauza nam je prijala zbog odmora. Pokušavamo da utvrdimo kako da se ponašamo kad imamo dva dana odmora. Sve smo pokušali, ali uvijek uđemo uspavano i dekoncentrisano prvih nekoliko minuta", svestan je Barać.

Srbija nije otvorila meč na najbolji način, dok je Holandija uspjela da povede, posebno zahvaljujući šutu za dva poena. Srpski tim je morao da reaguje, tajm-auti su bili sve češći, žar na terenu sve veći, a na kraju su srpski igrači stigli do pobjede.

"Nema predaje, nikad nema predaje, sve i da gubimo 10 razlike. Vraćali smo se i iz većeg minusa, zato nikad nema predaje."

Srbija će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Letonija – Litvanija. A na pitanje ima li reprezentacija željenog rivala, Barać je bio iskren: "Ne, ko god da dođe, spremni smo", zaključio je basketaš Srbije.

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