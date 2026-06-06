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Srbija u polufinalu Svjetskog prvenstva: Pao je olimpijski šampion, Stojačić pokazao ko je najbolji!

Srbija u polufinalu Svjetskog prvenstva: Pao je olimpijski šampion, Stojačić pokazao ko je najbolji!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Basketaši Srbije nastavljaju put ka sedmom svjetskom zlatu.

Basketaši Srbije u polufinalu Svjetskog prvenstva Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva, pošto su pobijedili selekciju Holandije, olimpijskog šampiona, poslije velike drame (21:19).

Holanđani su mnogo bolje ušli ušli u ovaj duel, pogodili su sve što se moglo pogoditi, ali kada je šut stao, na scenu su stupili srpski momci. Srbija je pokazala da je i dalje "velesila" u basketu, a Strahinja Stojačić zašto je godinama najbolji basketaš svijeta.

Imali su aktuelni olimpijski šampioni i plus 4, ali to nije bilo dovoljno protiv "orlova". Pri rezultatu 13:9 za Holanđane, probudio se Strahinja Stojačić, pogodio dvije dvojke i karakterističnim potezima prodrmao saigrače. Barać ga je sjajno ispratio i u finišu uspio da sačuva prednost i donese veliku pobjedu Srbiji.

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basket košarka

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