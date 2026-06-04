Varšava je domaćin FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3, a poljska prestonica pokazala je zašto je idealan organizator ovog takmičenja. Brojni štandovi, vesela atmosfera i neizvjesni mečevi dali su potpuno novi ton centru grada.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

FIBA Svketsko prvenstvo u basketu 3x3 održava se u Varšavi, gradu koji na svakom koraku spaja istoriju i savremenu arhitekturu. Upravo takav kontrast kao da prati i sport koji je ovih dana preuzeo centar poljske prestonice. Nastao na ulici, kao najčistiji oblik košarke, basket 3x3 izrastao je u globalni spektakl koji okuplja najbolje ekipe svijeta i hiljade navijača.

Ulična igra, koja je zapravo temelj košarke kakvu danas poznajemo u dvoranama, vremenom je postala jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu. Brz, dinamičan i prije svega nepredvidiv - upravo takav utisak ostavlja i atmosfera u Varšavi.

Vidi opis Kako me je Varšava kupila za sva vremena: Ovdje se basket voli do srži, ludi su za sportom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ispred Palate nauke i kulture, jednog od najprepoznatljivijih simbola Varšave, smkešten je centralni teren Svetskog prvenstva. Međutim, već prvi koraci kroz kompleks pokazuju da se ovdke ne radi samo o sportu. Na prostoru od oko 13.000 kvadratnih metara formiran je pravi mali košarkaški grad. Sve je organizovano tako da posketioci ne budu samo posmatrači, već aktivni učesnici događaja.

Navijačka zona kao gradski festival

Prije ulaska u centralnu arenu, prolazi se kroz zonu koja više liči na festival nego na sportski kompleks. Štandovi, atrakcije, maskote i igre za najmlađe dominiraju prostorom. Djeca i mladi šutiraju na koš, gađaju mete i učestvuju u raznim izazovima, a zauzvrat dobijaju nagrade i suvenire.

Sve to daje posebnu dinamiku - Svjetsko prvenstvo u basketu nije samo takmičenje, već i događaj koji okuplja porodice, navijače i slučajne prolaznike.

Gledanje mečeva i van glavnih tribina

Za one koji nisu uspjeli da obezbijede ulaznice za centralni teren, organizatori su postavili video-bimove širom kompleksa. Na taj način, utakmice se prate i izvan glavne arene, uz konstantan zvuk sa tribina koji se miješa sa žamorom publike.

Izvor: MONDO

Granica između "unutra" i "napolju" gotovo da ne postoji - svi su dio istog sportskog spektakla.

Studentski turniri i buduće zvijezde

Dok se na glavnom terenu igraju mečevi najboljih basketaša svijeta, na pomoćnim terenima odvija se paralelna priča. Studenti iz različitih delova Poljske predstavljaju svoje univerzitete i takmiče se u posebnom turniru. Četiri terena postavljena u nizu stvaraju poseban ritam događaja - dok jedni igraju, drugi se zagrijavaju, a publika prolazi i usput posmatra nove generacije koje tek dolaze.

U publici je veliki broj porodica sa djecom, rekreativaca i zaljubljenika u košarku. Za mnoge od njih, basket 3x3 nije samo profesionalni sport, već dio svakodnevne kulture i zabave Među njima je i Natalija, koja je došla da bodri tim Tehnološkog univerziteta iz Vroclava, ali i reprezentaciju Poljske.

"Čula sam da je Srbija zaista jaka ekipa. Znam koliko su dobri u košarci 'pet na pet', a sigurna sam da su jednako kvalitetni i u 3x3 formatu", kaže ona.

Trening zona iza kulisa Svjetskog prvenstva

Poseban dio kompleksa rezervisan je za učesnike Svjetskog prvenstva. Iza ograde, daleko od pogleda publike, nalazi se teren za trening i zagrijavanje. Tamo se ekipe pripremaju između mečeva, uigravaju akcije i koriste svaki trenutak da se prilagode narednim protivnicima. Na jednom mjestu mogu se vidjeti reprezentacije sa različitih kontinenata kako se istovremeno spremaju za nastavak turnira.

Zamojski kao simbol domaćeg basketa

Izvor: MONDO

Među domaćim ljubiteljima basketa posebno mesto zauzima Pržemislav Zamojski. Iskusni Poljak, nekadašnji košarkaški reprezentativac, danas je jedan od lidera basketaške selekcije i jedna od najvećih atrakcija turnira. Njegovi dresovi među najtraženijima su u zvaničnoj prodavnici, a navijači strpljivo čekaju priliku za fotografiju ili autogram baš sa legendom Poljske.

Dresovi muške i ženske reprezentacije domaćina koštaju oko 8.300 dinara, dok su dečije verzije dostupne za oko 6.000 dinara. Interesovanje pokazuje koliko je basket u Poljskoj postao dio sportske kulture i identiteta, veliki broj navijača opremljen je na tribinama i mečeve brati baš u dresovima reprezentacije.

Grad koji se pretvara u košarkašku arenu

Vidi opis Kako me je Varšava kupila za sva vremena: Ovdje se basket voli do srži, ludi su za sportom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO Br. slika: 20 20 / 20

Kako turnir bude odmicao, a borba za medalje ulazila u završnu fazu, atmosfera u centru Varšave će dodatno rasti. Zasad, između navijačkih zona, studentskih utakmica i mečeva najboljih ekipa svijeta, basket je uspio da da novu notu poljskoj prestonici, a pretvori srce ovog grada u veliku, otvorenu sportsku pozornicu.

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