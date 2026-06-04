Madagaskar ispisao istoriju: Poslije nemoguće misije, svijet bruji o afričkom čudu

Poslije trećeg dana FIBA Svetskog prvenstva pozicije na tabeli su jasnije, a ono što je najvažnije Srbija je obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale.
Treći dan FIBA 3x3 Svjetskog prvenstva donio je mnogo uzbuđenja, jer su reprezentacije iz grupa A i C vodile odlučujuće borbe za direktan plasman u nokaut fazu. U muškoj konkurenciji najveće iznenađenje priredio je Madagaskar, dok su njemačke košarkašice nastavile pobjednički niz i završile grupnu fazu bez poraza. Ono što je za Srbiju najvažnije - Orlovi su se direktno plasirali u četvrtfinale sa maksimalnim brojem pobjeda (4:0). Istim putem krenula je i reprezentacija Njemačke u muškoj konkurenciji.
Madagaskar je ispisao istoriju! Poslije dva poraza prvog dana takmičenja, reprezentacija Madagaskara našla se u gotovo bezizlaznoj situaciji. Za prolaz dalje bile su im neophodne dvije pobjede protiv izuzetno jakih protivnika, među kojima je bila i Španija, aktuelni svjetski šampion.
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Prvi izazov bila je Australija. Madagaskarci su od početka nametnuli svoj ritam, dominirali u reketu i uspješno odgovarali na svaki pokušaj rivala da preuzme kontrolu nad utakmicom. Predvođeni Elijem Randriamampiononom i Entonijem Rasolomananom, stigli su do velike pobjede rezultatom 22:17. Trijumf je potvrdio Eli preciznim šutem za dva poena u završnici.
Još veći izazov čekao ih je protiv Španije. Madagaskar je od samog početka igrao hrabro i disciplinovano, pa je veći dio meča imao rezultatsku prednost. Eli Randriamampionona ponovo je bio ključna figura u napadu, postižući važne poene kada je bilo najpotrebnije.
Pogledajte kako su košarkaši Madagaskara proslavili pobjedu:
Ipak, Španci su uspjeli da se vrate i povedu sa 19:16, čime su Madagaskar doveli na korak od eliminacije. Međutim, uslijedio je nevjerovatan preokret. Nakon nekoliko važnih poena i ključnog skoka, Alfa Solondraini pogodio je šut za dva poena i donio svom timu prednost u samom finišu. Madagaskar je sačuvao vođstvo i slavio rezultatom 20:19, izborivši plasman u plej-in rundu, dok je aktuelni svjetski šampion ostao bez nastavka takmičenja.
San Madagaskara tako se nastavlja, a naredni izazov biće borba za mjesto među najboljima.
Nemice bez greške!
Ženska reprezentacija Njemačke nastavila je sjajan niz započet prvog dana i grupnu fazu završila sa maksimalnim učinkom. Prvo su Njemice savladale Italiju rezultatom 15:8 u utakmici koju su kontrolisale od početka do kraja. Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Laura Colper sa šest postignutih poena.
Drugi meč donio je mnogo više neizvjesnosti protiv Letonije. Njemačka je još jednom pokazala timsku snagu i zajedničkim doprinosom svih igračica stigla do pobjede rezultatom 18:17. Sa četiri pobjede iz četiri utakmice, Njemice sa mnogo samopouzdanja ulaze u četvrtfinale.
Šta znamo poslije trećeg dana takmičenja?
Direktan plasman u četvrtfinale:
- Srbija
- Nemačka
Plej-in su izborile ekipe:
- Austrija
- Madagaskar
- Holandija
- Novi Zeland
Direktan plasman u četvrtfinale u ženskoj konkurenciji:
- Holandija
- Njemačka
Plej-in u ženskoj konkurenciji:
- Azerbejdžan
- Češka
- Letonija
- Kina
Šta nas očekuje četvrtog dana?
Fokus se sada prebacuje na četvrti dan takmičenja, kada će reprezentacije iz grupa B i D voditi odlučujuće borbe za preostala mjesta u četvrtfinalu i plej-in fazi. Kako se završnica turnira približava, prostora za grešku gotovo da više nema. U Varšavi nas očekuju novi spektakularni dueli i nastavak borbe za svetsku titulu.
Posebno će biti zanimljivo vidjeti da li Poljska, kao domaćin, može da preokrene tešku situaciju u grupi i poslije dva poraza ipak obezbijedi plasman u dalju fazu takmičenja.
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