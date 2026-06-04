Poslije trećeg dana FIBA Svetskog prvenstva pozicije na tabeli su jasnije, a ono što je najvažnije Srbija je obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale.

Izvor: Roman Koziel / Zuma Press / Profimedia

Treći dan FIBA 3x3 Svjetskog prvenstva donio je mnogo uzbuđenja, jer su reprezentacije iz grupa A i C vodile odlučujuće borbe za direktan plasman u nokaut fazu. U muškoj konkurenciji najveće iznenađenje priredio je Madagaskar, dok su njemačke košarkašice nastavile pobjednički niz i završile grupnu fazu bez poraza. Ono što je za Srbiju najvažnije - Orlovi su se direktno plasirali u četvrtfinale sa maksimalnim brojem pobjeda (4:0). Istim putem krenula je i reprezentacija Njemačke u muškoj konkurenciji.

Madagaskar je ispisao istoriju! Poslije dva poraza prvog dana takmičenja, reprezentacija Madagaskara našla se u gotovo bezizlaznoj situaciji. Za prolaz dalje bile su im neophodne dvije pobjede protiv izuzetno jakih protivnika, među kojima je bila i Španija, aktuelni svjetski šampion.

Vidi opis Madagaskar ispisao istoriju: Poslije nemoguće misije, svijet bruji o afričkom čudu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Roman Koziel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Roman Koziel / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Roman Koziel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Roman Koziel / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Roman Koziel / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prvi izazov bila je Australija. Madagaskarci su od početka nametnuli svoj ritam, dominirali u reketu i uspješno odgovarali na svaki pokušaj rivala da preuzme kontrolu nad utakmicom. Predvođeni Elijem Randriamampiononom i Entonijem Rasolomananom, stigli su do velike pobjede rezultatom 22:17. Trijumf je potvrdio Eli preciznim šutem za dva poena u završnici.

Još veći izazov čekao ih je protiv Španije. Madagaskar je od samog početka igrao hrabro i disciplinovano, pa je veći dio meča imao rezultatsku prednost. Eli Randriamampionona ponovo je bio ključna figura u napadu, postižući važne poene kada je bilo najpotrebnije.

Pogledajte kako su košarkaši Madagaskara proslavili pobjedu:

Pogledajte 00:35 Madagaskar - Španija Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Ipak, Španci su uspjeli da se vrate i povedu sa 19:16, čime su Madagaskar doveli na korak od eliminacije. Međutim, uslijedio je nevjerovatan preokret. Nakon nekoliko važnih poena i ključnog skoka, Alfa Solondraini pogodio je šut za dva poena i donio svom timu prednost u samom finišu. Madagaskar je sačuvao vođstvo i slavio rezultatom 20:19, izborivši plasman u plej-in rundu, dok je aktuelni svjetski šampion ostao bez nastavka takmičenja.

San Madagaskara tako se nastavlja, a naredni izazov biće borba za mjesto među najboljima.

Nemice bez greške!

Ženska reprezentacija Njemačke nastavila je sjajan niz započet prvog dana i grupnu fazu završila sa maksimalnim učinkom. Prvo su Njemice savladale Italiju rezultatom 15:8 u utakmici koju su kontrolisale od početka do kraja. Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Laura Colper sa šest postignutih poena.

Drugi meč donio je mnogo više neizvjesnosti protiv Letonije. Njemačka je još jednom pokazala timsku snagu i zajedničkim doprinosom svih igračica stigla do pobjede rezultatom 18:17. Sa četiri pobjede iz četiri utakmice, Njemice sa mnogo samopouzdanja ulaze u četvrtfinale.

Šta znamo poslije trećeg dana takmičenja?

Direktan plasman u četvrtfinale:

Srbija

Nemačka

Plej-in su izborile ekipe:

Austrija

Madagaskar

Holandija

Novi Zeland

Direktan plasman u četvrtfinale u ženskoj konkurenciji:

Holandija

Njemačka

Plej-in u ženskoj konkurenciji:

Azerbejdžan

Češka

Letonija

Kina

Šta nas očekuje četvrtog dana?

Fokus se sada prebacuje na četvrti dan takmičenja, kada će reprezentacije iz grupa B i D voditi odlučujuće borbe za preostala mjesta u četvrtfinalu i plej-in fazi. Kako se završnica turnira približava, prostora za grešku gotovo da više nema. U Varšavi nas očekuju novi spektakularni dueli i nastavak borbe za svetsku titulu.

Posebno će biti zanimljivo vidjeti da li Poljska, kao domaćin, može da preokrene tešku situaciju u grupi i poslije dva poraza ipak obezbijedi plasman u dalju fazu takmičenja.

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