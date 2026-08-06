Grad Banja Luka demantovao navode ŽKK Orlovi

Odjeljenje za sport Grada Banja Luka demantovalo je navode kluba da su "izdvajanja iz gradskog budžeta ostala na nivou od prije deset godina".

Izvor: KS BiH

Ženski košarkaški klub Orlovi oglasio se u srijedu saopštenjem za javnost, u kojem je naveo da je petak (7. avgust) svojevrsni Dan D kad je riječ o učešću ovog kluba u novoj sezoni WABA lige.

Višestruki šampion BiH je, shodno teškoj finansijskoj situaciji, zatražio pomoć kako Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi RS, tako i kabineta predsjednika RS. Istovremeno, iz kluba su naveli da su "izdvajanja iz gradskog budžeta ostala na nivou od prije deset godina", što je Grad Banjaluka samo dan kasnije demantovao.

"Nakon informacija koje su se pojavile u javnosti a u vezi sa izdvajanjima Grada za Košarkaški klub Orlovi a u kojem se navodi 'da su izdvajanja iz gradskog budžeta ostala na nivou od prije deset godina, što više ni blizu ne pokriva realne troškove takmičenja na ovom nivou', Odjeljenje za sport ističe kako su u pitanju tvrdnje koje su u potpunosti netačne i ne odgovaraju činjenicama.

Grad Banja Luka je u 2026. godini uvećao izdvajanja za Košarkaški klub Orlovi za čak 96,08% u odnosu na 2025. godinu. Navedeno povećanje jasno pokazuje da izdvajanja nisu ostala na nivou od prije deset godina, već da su gotovo udvostručena u odnosu na prethodnu godinu", kažu iz Odjeljenja za sport, navodeći da je, uzimajući u obzir prijavu na Javni poziv za sufinansiranje programskih aktivnosti koju je ŽKK Orlovi podnio Gradu Banja Luka za 2026. godinu, vidljivo da je Grad odobrio sufinansiranje u iznosu od 83,11% u odnosu na njihov zahtjev, koji je ukupno iznosio 115.400 KM.

"Takođe, u Finansijskom planu Košarkaškog kluba Orlovi, u rashodnoj strani, navedeno je da će se tražena sredstva utrošiti i na učešće ekipe u takmičenju WABA lige. Napominjemo da, pored redovnih sredstava iz gradskog budžeta, Grad već nekoliko godina, a posebno u posljednje četiri godine, kontinuirano sufinansira nastup Košarkaškog kluba Orlovi u regionalnoj WABA ligi u iznosu od 30 hiljada KM na godišnjem nivou i vjerovatno smo jedina institucija koja kontinuirano pomaže na ovakav način. Ovaj iznos predstavlja 30% ukupnih sredstava koja se izdvajaju za ove namjene svim sportskim organizacijama", ističu iz Odjeljenja, dodavši:

"Grad Banja Luka ostaje posvećen podršci sportskim kolektivima i sportistima koji predstavljaju naš grad, ali smatramo da je u interesu javnosti da se informacije o finansiranju iz javnih sredstava iznose precizno, tačno i odgovorno."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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