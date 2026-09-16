Džaka veliča ratne zločince sa Kosova i Metohije: Jednom je poslao posebnu poruku nakon presude

Niz nevjerovatnih objava Taulanta Džake, fudbalera koji potpuno podržava ratne zločince iz terorističke OVK.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji lideri OVK-a, paravojne formacije koja se na prostoru Kosova i Metohije borila protiv jugoslovenskih vlasti, Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnićiosuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne pred Specijalnim većem u Hagu. Njima se tokom prethodnog perioda sudilo za ratne zločine, a nakon prvostepene presude počeo je da ih veliča poznati fudbaler Taulant Džaka.

Nekadašnji reprezentativac Albanije i rođeni brat daleko poznatijeg Granita Džake objavio je na društvenim mrežama poruke podrške četvorici osuđenika, uz veoma provokativne poruke. Taulant Džaka pisao je "Njihova sloboda je naša čast", "Ne u moje ime" i "Ne zaboravljajte istoriju", uz brojne druge komentare koje je imao u odbrani četvorice lidera terorističke organizacije.

Uz fotografiju Kadrija Veseljija, Taulant Džaka je napisao "Uvijek uz tebe" iako nije poznato da li su njih dvojica u prijateljskim odnosima pa ga je zbog toga posebno istakao u ovoj objavi. Pored toga, Džaka je na svoje društvene mreže kačio fotografije četvorice Albanaca iz vremena kada su oni činili zločine na Kosovu i Metohiji, odnosno po sjeveru Albanije, a vide se čak i u uniformama koje su koristili.

Podsjećamo, Hašim Tači osuđen je na 25 godina, isto kao i Jakup Krasnići. Kaznu od 18 godina dobio je Kadri Veselji, dok je Redžep Seljimiju određeno 13 godina zatvora. Sve ove kazne su prvostepene i obje strane mogu da se žale na njih. Tužilaštvo je tražilo maksimalne kazne u trajanju od 45 godina, dok je odbrana smatrala da sva četvorica treba da budu pušteni na slobodu.

OVK, odnosno UČK na albanskom, teroristička je organizacija koja je djelovala na prostoru SR Jugoslavije i sjeverne Albanije. Akcije su izvodili uglavnom između 1996. i 1999. godine, a za cilj su imali prisajedinjenje Kosova i Metohije Albaniji. Pojedini lideri ove organizacije, poput Adema Jašarija, poginuli su tokom ratovanja protiv jugoslovenske vojske i policije u sukobima koji su se odigrali prije više od dvije i po decenije. Kosovski Albanci i ranije su ratovali protiv Jugoslavije, a najpoznatiji primjer je Agim Čeku koji je bio visoko pozicioniran u hrvatskim strukturama tokom ratova devedesetih, a kasnije je bio jedan od lidera OVK.