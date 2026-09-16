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Suze i bijes Albanaca nakon presude Tačiju i liderima OVK u Hagu: Oglasio se i Edi Rama

Suze i bijes Albanaca nakon presude Tačiju i liderima OVK u Hagu: Oglasio se i Edi Rama

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Višedecenijske kazne zatvora za Hašima Tačija i lidere takozvane OVK izazvale su suze među Albancima na ulicama Prištine i ispred zgrade suda u Hagu.

Suze i bijes Albanaca nakon presude Tačiju i liderima OVK u Hagu Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Albanci širom Kosova i Metohije, ali i oni koji su se okupili ispred zgrade suda u Hagu, uz suze i burno negodovanje dočekali su današnju presudu bivšim komandantima takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem za ratne zločine počinjene 1998. i 1999. godine.

Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu izrekla su danas, u srijedu 16. septembra, prvostepenu presudu nekadašnjem lideru OVK Hašimu Tačiju i Jakupu Krasnićiju, osudivši ih na po 25 godina zatvora. Njihovi najbliži saradnici, Kadri Veselji i Redžep Seljimi, dobili su 18, odnosno 13 godina robije. U izrečene kazne biće im uračunato vrijeme koje su do sada proveli u pritvoru.

Čim je sudija pročitao presudu, na glavnom trgu u Prištini, gdje se masovno pratilo izricanje, zavladali su muk, a potom bijes i očaj. Mnogi od okupljenih nisu mogli da zadrže suze, hvatajući se za glavu u nevjerici.

Ista, dramatična slika zabilježena je i u Holandiji. Ispred same zgrade suda u Hagu okupila se veća grupa pristalica OVK sa albanskim zastavama, koji su izricanje presude dočekali uz plač.

Na višedecenijske robije za svoje nekadašnje saborce ubrzo je reagovao i lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj. On je presudu Specijalizovanih vijeća ocjenio kao "neprihvatljivu i nepravednu", ali je istovremeno apelovao na Albance da sačuvaju smirenost i razboritost u ovom trenutku.

Haradinaj je poručio da pravna borba za njih nije završena i naglasio da se sada mora sačekati konačna odluka drugostepenog suda.

Oglasio se i Edi Rama

Reagujući na prvostepenu presudu Specijalizovanih veća u Hagu, premijer Albanije Edi Rama oglasio se na društvenim mrežama kratkom, ali oštrom porukom, dok je nekadašnjem političkom i vojnom vrhu OVK izrečeno ukupno 81 godina zatvorske kazne.

Rama je na svom Fejsbuk profilu objavio fotografiju na kojoj su prikazani mapa Evrope i bodljikava žica, uz samo jednu riječ na albanskom jeziku, "Marre" (Sramota).

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Tagovi

OVK Hašim Tači Edi Rama Hag

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