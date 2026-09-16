Saudijska Arabija optužila Hute: Tvrde da je meta napada bila Meka

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom optužila je Hute da su u napadu ciljali Meku, dok pobunjenici tvrde da su navodi Rijada lažni.

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Koalicija koja se bori protiv pobunjenih jemenskih Huta na čelu sa saudijskom Arabijom optužila je danas pobunjenike da je meta njihovih napada bio i islamski sveti grad Meka, što je izazvalo negodovanje širom muslimanskog svijeta.

Portparol koalicije predvođene Rijadom Turki el Maliki objavio je na društvenoj mreži "Iks" da bezbjednost dvije svete džamije i hodočasnika predstavlja "crvenu liniju", te da združene snage neće oklijevati da preduzmu neophodne i odlučne mjere protiv Huta.

Huti su odmah saopštili da su lažni navodi Rijada da je oborena bespilotna letjelica koju su poslali pobunjenici, a koja je bila je na putu ka saudijskom gradu Meki, prenosi AFP.

"Tvrdnje da je naša meta bila Meka je istrošena laž koja je i ranije korištena i stoga nikoga ne mogu zavarati", naveo je politički zvaničnik Huta Hazem el Asad na društvenoj mreži "iks".

Pobunjeni Huti su tokom protekle sedmice u potpunosti zauzeli jemensku obalu Crvenog mora i moreuz Bab el Mandab, koji je od ključne važnosti za izvoz saudijske nafte.