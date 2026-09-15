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Ponovo uhapšen Milo Božović: Lisice na ruke mu stavljene čim je izašao iz pritvora u Spužu

Ponovo uhapšen Milo Božović: Lisice na ruke mu stavljene čim je izašao iz pritvora u Spužu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je danas po izlasku iz spuškog zatvora, gdje je proveo tri godine u pritvoru.

Ponovo uhapšen Milo Božović Izvor: Youtube/Screenshot/RTCG - Zvanični kanal

Pretpostavlja se da je Božović uhapšen u vezi sa akcijom "General" u kojoj je uhapšen 2023. godine pod optužbama za organizovani kriminal i šverc kokaina, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

Božović je danas trebao da izađe iz zatvora jer je isticao rok od tri godine u pritvoru.

On je uhapšen zbog sumnje da je dio kriminalne organizacije koju su formirali njegov sugrađanin Mileta Ojdanić i odbjegli policajac Ljubo Milović, a kojoj se na teret stavlja šverc 4,3 tone kokaina.

Specijalno državno tužilaštvo je sredinom januara prošle godine protiv Božovića podiglo još jednu optužnicu koja ga tereti da je pripadnik navodne kriminalne organizacije Vase Ulića i vođa kavačkog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana.

Ova kriminalna grupa optužena je za krijumčarenje skoro 2,5 tone kokaina.

Božović je u oba postupka negirao umiješanost u bilo kakav nezakoniti posao. 

(Srna)

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Budva hapšenje

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