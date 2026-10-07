Nakon maglovitog jutra očekuje nas sunčano i toplo vrijeme: Temperatura danas i do 28 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najviša temperatura vazduha biće od 23 do 28 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Rudo jedan, Višegrad dva, Bijeljina četiri, Bileća, Han Pijesak pet, Prijedor, Sarajevo šest, Banjaluka, Doboj sedam, Mrkonjić Grad, Čemerno osam, Novi Grad devet, Trebinje 11, Neum 13, Mostar 14 stepeni Celzijusovih.



Magla na dionicama u kotlinama i duž rijeka



Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, a na dionicama u kotlinama i duž rijeka vidljivost je smanjena zbog magle.

Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, doći će do izmjene režima saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Aktivirano je klizište na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci.

Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Mondo)