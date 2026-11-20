Darko Šestić iz Srpca, čiji je nestanak prijavljen 19. novembra, pronađen je živ i zdrav na području opštine Srbac, potvrdila je PU Gradiška.

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Darko Šestić iz Srpca, za kojim je policija tragala nakon prijave nestanka, pronađen je danas, 20. novembra, živ i zdrav na području opštine Srbac, potvrđeno je iz Policijske uprave Gradiška.

Njegov nestanak prijavljen je juče, 19. novembra, nakon čega je policija pokrenula potragu.

„Policijski službenici Policijske uprave Gradiška pronašli su danas, 20.11.2026. godine, lice Darka Šestića iz Srpca, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj upravi Gradiška 19.11.2026. godine“, saopšteno je iz policije.

Iz Policijske uprave Gradiška potvrdili su da je Šestić pronađen na području opštine Srbac i da je živ i zdrav.