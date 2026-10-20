Požar na zgradi u Srpcu: Povrijeđen vatrogasac, izgorio stan na posljednjem spratu i dio krova

Jedan pripadnik vatrogasne službe je povređen tokom gašenja požara koji je zahvatio stan na poslednjem spratu i deo krova stambene zgrade u Ulici 11. novembra u Srpcu.

Izvor: Nezavisne/Screenshot

Više vatrogasnih ekipa satima se borilo sa vatrenom stihijom, a kako je potvrđeno iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac, požar je lokalizovan i ugašen.

"Požar je lokalizovan pre desetak minuta. Učestvovale su naše četiri ekipe, jedno navalno vatrogasno vozilo iz Laktaša, kao i platforma, odnosno vatrogasne lestve iz Gradiške. Jedan stan je bio zahvaćen vatrom, kao i krovna konstrukcija iznad tog stana. Ostali deo zgrade je spasen", kazali su za "Nezavisne novine" iz ove jedinice.