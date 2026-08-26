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Neoprezno paljenje trave i strnjike izazvalo tri požara kod Srpca, povrijeđena jedna osoba

Neoprezno paljenje trave i strnjike izazvalo tri požara kod Srpca, povrijeđena jedna osoba

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac intervenisali na gašenju tri požara tokom jučerašnjeg dana, a u jednom od njih jedno lice je lakše povrijeđeno.

Požari kod Srpca Izvor: MONDO/Uroš Arsić

U toj jedinici je rečeno da su požar, koji je izbio usljed paljenja trave i niskog rastinja na privatnom posjedu u Malom Razboju, vatrogasci okalizovali i spriječili njegovo dalje širenje.

Vatrogasci su intervenisali i u Selištu, gdje je vatra zahvatila kuću i šupu u vlasništvu Save Ljubojevića, koji su potpuno izgorjeli, a jedno lice je lakše povrijeđeno.

U intervenciji na požaru, koji je ugašen nakon dva i po časa, učestvovalo je pet vatrogasaca sa dva vozila.

Treća intervencija uslijedila je u Kukuljama, gdje se požar, izazvan paljenjem strnjike, proširio i zahvatio šumu u privatnom vlasništvu. Na teren je upućeno jedno vozilo sa dva vatrogasca, koji su uspješno ugasili požar.

Iz Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Srbac ponovo apeluju da građani budu maksimalno oprezni, naročito zbog dugotrajnog sušnog perioda.

Vatrogasci pozivaju na odgovorno ponašanje i izbjegavanje nekontrolisanog paljenja korova, trave, strnjišta i otpada, kako bi se smanjila mogućnost izbijanja i širenja požara. 

(Srna)

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