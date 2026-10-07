Naglo povećan broj migranata u BiH: Za tri mjeseca prijavljeno 3.468 osoba

Službi za poslove sa strancima BiH je u prvom kvartalu ove godine prijavljeno 3.468 migranata ili 66 odsto više nego u istom periodu lani, podaci su iz Informacije o stanju u oblasti migracija u BiH, koju je danas u novom tekstu usvojio Savjet ministara.

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Granična policija BiH je evidentirala 1.193 lica u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice, što predstavlja povećanje od 76 odsto.

Najviše lica otkrivenih u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice bilo je iz Egipta 136, iz Avganistana 115, iz Pakistana 113, iz Bangladeša 68 i iz Turske 63, saopšteno je Savjeta ministara.

U privremenim prihvatnim centrima u prva tri mjeseca ove godine prosječno su boravila 924 lica, odnosno 925, što je znatno više u odnosu na prosjek od 581 lica u istom periodu lani.

Odobreno je 4.569 privremenih boravaka u BiH, što je za 23 odsto više nego u istom periodu lani, a najčešći razlog za odobravanje bio je rad.

Savjet ministara BiH usvojio je i izvještaj o realizaciji Akcionog plana sprovođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za prošlu godinu.

Plan obuhvata aktivnosti u oblasti granične provjere i nadzora granice, suzbijanja prekograničnog kriminala, međunarodne zaštite i postupanja prema ranjivim kategorijama, analize rizika i međunarodne saradnje.

Savjet ministara dao je i saglasnost na Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila za specijalizovane namjene u Agenciji za istrage i zaštitu /SIPA/.

Pravilnikom je obuhvaćeno 180 vozila za specijalizovane namjene, razvrstanih u četiri kategorije nabavne vrijednosti od 35.000 do 250.000 KM.

Savjet ministara danas je usvojio i informaciju o sprovođenju preporuka Grupa država protiv korupcije u petom krugu evaluacije, koja će biti dostavljena Sekretarijatu te grupe.

Grupa je u novembru 2024. godine konstatovala da je BiH u potpunosti sprovela dvije od 25 preporuka, 15 djelimično, dok osam preporuka nije sprovedeno. Na osnovu nove informacije, Grupa će u novembru ocijeniti usaglašenost BiH sa preporukama.

Usvojen je i izvještaj o sprovođenju Strategije za borbu protiv organizovanog kriminala u BiH za prošlu godinu, prema kojem je od 51 planirane aktivnosti u okviru četiri strateška cilja, 29 aktivnosti ili 56,86 odsto u potpunosti realizovano, dok su 22 aktivnosti ili 43,14 odsto, realizovane djelimično.

Nijedna od planiranih aktivnosti nije ostala bez započete realizacije.

(Srna)