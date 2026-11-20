Kenan Spahić prvostepeno je osuđen na tri godine zatvora zbog prisvajanja 219.017 KM sa računa 11 klijenata BBI banke u Zenici.

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Posebno odjeljenje Vrhovnog suda Federacije BiH (FBiH) prvostepeno je osudilo Kenana Spahića na tri godine zatvora jer je kao blagajnik BBI banke prisvojio 219.017 KM sa računa 11 klijenata banke.

Presudom je utvrđeno da je optuženi, obavljajući poslove blagajnika u zeničkoj podružnici BBI banke, od oktobra do decembra 2023. godine, bez znanja i odobrenja klijenata Banke, sačinjavao naloge za isplatu i vršio storno transakcije mimo propisanih procedura Banke, saopšteno je iz federalnog Vrhovnog suda.

On je podizao novac u KM i evrima koristeći neovjerene naloge i falsifikujući potpise klijenata.

Navedenom presudom je optuženom Spahiću izrečena i bezbjednosna mjera zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije bankarskog službenika u subjektima bankarskog sistema BiH u trajanju od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja bezbjednosne mjere.

Presudom je optuženi Spahić obavezan da vrati BBI banci prisvojeni iznos novca u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude.

Protiv ove presude za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu FBiH.