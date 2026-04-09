Raiffeisen planira preuzimanje Addiko banke: Poslovnice u BiH, Srbiji i Crnoj Gori idu na prodaju

Austrijska Rajfajzen banka saopštila je da namjerava da preuzme Adiko banku i zadrži poslovanje te banke u Sloveniji, Hrvatskoj i Austriji.

Rajfajzen banka će, kako se navodi, nuditi 23,05 evra za svaku dionicu Adiko banke, a ponuda će se smatrati uspješnom ako ova austrijska banka uspije prikupiti 75 odsto dionica.

Prema navedenim planovima, Rajfajzen banka namjerava da sklopi ugovor o transakciji sa Alta grupom iz Srbije, jednim od dioničara Adika, koji predviđa, između ostalog, prodaju Adiko banke u Beogradu, Sarajevu, Banjaluci i Podgorici pod uslovom uspješnog završetka dobrovoljne javne ponude.