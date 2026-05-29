Vlada FBiH: Skoro 22 miliona KM subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima

Vlada Federacije BiH utvrdila je konačnu listu korisnika za dodjelu 21,9 miliona KM grant sredstava namijenjenih jačanju konkurentnosti MSP, obrtnicima i novoosnovanim biznisima.

Izvor: CBBIH

Vlada Federacije BiH danas je na telefonskoj sjednici utvrdila konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera u iznosu od oko 22 miliona KM.

Ovom odlukom utvrđena je konačna lista korisnika subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima, utvrđenih u Budžetu FBiH za ovu godinu, saopšteno je iz federalne Vlade.

Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 21.911.309 KM obezbijeđena su u Budžetu FBiH Ministarstvu razvoja, preduzetništva i privrede.

Na konačnoj listi za projekt "Jačanje konkurentnosti MSP" nalazi se 146 korisnika grant sredstava tekućih transfera, za projekt "Podsticaj za razvoj privrede i srodnih djelatnosti" 113 korisnika, te 109 korisnika za projekt "Podsticaj novoosnovanim subjektima male privrede".