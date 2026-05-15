Vlada FBiH kreće u spas Željezare: Utvrđen poseban zakon za sprečavanje gašenja zeničkog giganta

Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o vanrednoj upravi za Novu Željezaru Zenica.

Izvor: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, koji je proglašen subjektom od posebnog sistemskog značaja. Cilj ovog „lex specialisa“ je sprečavanje nekontrolisanog stečaja, očuvanje radnih mjesta i stabilnost domaće industrije.

Prijedlog zakona biće upućen Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri, uz zahtjev za hitno održavanje sjednica oba doma.

Premijer Federacije BiH, Nermin Nikšić, poručio je da Vlada neće dozvoliti gašenje strateških sistema bez borbe.

„Nama je najlakše bilo okrenuti glavu i pustiti da stvari idu svojim tokom, ali odgovorna Vlada to ne radi. Ovaj zakon nije napravljen da bilo šta uništi, nego da omogući stabilizaciju i traženje održivog rješenja. Željezara nije samo problem Zenice, već pitanje ekonomije cijele Federacije“, izjavio je Nikšić.

Šta donosi novi zakon?

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije, Vedran Lakić, pojasnio je da se ovim mehanizmom štiti cijeli lanac firmi, kooperanata i transportnih preduzeća vezanih za Željezaru. Ključne stavke zakona uključuju:

Vanredni upravnik: Nastavak rada pod strogim nadzorom upravnika i suda.

Moratorij: Privremena zaštita od prinudnih naplata kako bi se stabilizovalo poslovanje.

Plan restrukturiranja: Izrada strategije za oporavak kompanije i namirenje povjerilaca.

Zaštita prava radnika: Zakon daje šansu oporavku, a ne zatvaranju pogona.

Iz Vlade su naglasili da ovaj postupak nije nacionalizacija niti oduzimanje privatne imovine, već pravni okvir koji omogućava zaštitu javnog interesa u situacijama kada bi propast kompanije izazvala nesagledive socijalne i ekonomske posljedice.