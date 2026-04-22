logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jačanje namjenske industrije: Vlada FBiH izdvaja 5 miliona KM „Pretisu“ za izgradnju pogona za proizvodnju baruta

Autor Haris Krhalić
0

Vlada FBiH odobrila 5 miliona KM kompaniji Pretis Vogošća za izgradnju pogona za barut.

vlada fbih Izvor: Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je danas odluku o dodjeli pet miliona konvertibilnih maraka kompaniji Pretis d.d. Vogošća. Ova sredstva, odobrena na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, namijenjena su za izgradnju ključnog pogona za izradu eksplozivne tvari (baruta).

Izgradnja pogona za barut dio je šireg programa upravljanja namjenskom industrijom u okviru Budžeta FBiH za 2026. godinu. Prema riječima predlagača, ovo nije samo finansijska injekcija, već rezultat strateškog opredjeljenja za modernizaciju sektora odbrane.

Izgradnja sopstvenog pogona za proizvodnju baruta značajno će smanjiti zavisnost od uvoza ključnih sirovina. Pored modernizacije kapaciteta, ovaj program predviđa stabilan razvoj i jačanje konkurentnosti preduzeća, što će u konačnici rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i dugoročnim privrednim rastom.

Iz Vlade FBiH naglašavaju da je „Pretis“ strateški važan privredni subjekt čiji razvoj direktno utiče na opšti prosperitet i tehnološki napredak društva.

„Kroz ovo ulaganje, Federacija Bosne i Hercegovine potvrđuje svoju opredijeljenost za jačanje vlastite sigurnosti i industrijskog razvoja, uz istovremeno stvaranje uslova za tehnološki napredak i inovacijski potencijal“, saopšteno je iz Vlade.

Tagovi

Vlada FBiH Namjenska industrija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ