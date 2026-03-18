Federacija BiH izlazi na Londonsku berzu: Planirano zaduženje od 800 miliona evra

Vlada FBiH odobrila pripreme za novu emisiju evroobveznica od 800 miliona evra.

Vlada Federacije BiH podržala je prijedlog Federalnog ministarstva finansija o pokretanju pripremnih aktivnosti za novu emisiju obveznica (Eurobond) na međunarodnom tržištu kapitala u 2026. godini. Planirani iznos zaduženja na Londonskoj berzi iznosi do 800 miliona evra.

Budžetom FBiH za 2026. godinu predviđeni su primici od dugoročnog zaduživanja u ukupnom iznosu od skoro dvije milijarde KM, od čega se na direktno spoljno zaduženje odnosi 1.564.664.000 KM (ekvivalent 800 miliona evra).

Vlada ističe da su, nakon nedavne presude Ustavnog suda FBiH kojom je potvrđena ustavnost Zakona o dugu, otklonjene sve pravne prepreke za izlazak na međunarodno tržište.

Ovo nije prvi izlazak Federacije na međunarodno tržište. U julu 2025. godine realizovano je prvo izdanje evroobveznica u iznosu od 350 miliona evra uz fiksnu kamatnu stopu (kupon) od 5,50%.

Ove obveznice su međunarodne obveznica izdate u valuti različitoj od domaće. Glavne prednosti ovog vida zaduživanja su visoka likvidnost, međunarodna vidljivost i konkurentne kamatne stope. Ipak, stručnjaci upozoravaju i na rizike poput tržišne volatilnosti, složene dokumentacije i strožih međunarodnih regulatornih zahtjevam, prenosi Klix.