Vlada FBiH produžava mjeru "zaključanih cijena" za još dva mjeseca

Autor Haris Krhalić
Federalni ministar trgovine Amir Hasičević održao je danas, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, sastanak s predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine iz sektora trgovine.

Vlada FBiH produžuje mjeru "zaključanih cijena"

Iz Federalnog ministarstva trgovine saopšeno je da ja na sastanku razgovarano o statusu zakonskih rješenja iz oblasti trgovine, kao i nastavku realizacije projekta „zaključanih cijena“.

"S obzirom na to da Odluka Vlade Federacije BiH o zaključanim cijenama ističe 1. marta, predstavnici trgovaca izrazili su saglasnost da se mjera produži za dodatnih 60 dana, kako bi svi učesnici na tržištu imali dovoljno vremena za dostavu i verifikaciju podataka potrebnih za punu funkcionalnost aplikacije za uspoređivanje cijena", navode iz Ministarstva.

Dodaju da se produženjem ove mjere osigurava kontinuitet zaštite potrošača, ali i nesmetan prelazak na novi model tržišne transparentnosti putem digitalnog alata koji će građanima omogućiti jasan uvid u cijene proizvoda u različitim trgovačkim objektima.

"Na sastanku je istaknuto da Federalno ministarstvo trgovine paralelno nastavlja unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti regulacije tržišta. U tom kontekstu, Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena u vanrednim okolnostima bit će upućen u parlamentarnu proceduru, dok će Zakon o zaštiti potrošača biti dostavljen Parlamentu Federacije BiH u formi prvog čitanja", naveli su iz Ministarstva.

Dodaju da je cilj ovih propisa jačanje institucionalnih mehanizama zaštite potrošača, osiguranje stabilnosti tržišta u vanrednim okolnostima, te dodatno unapređenje transparentnosti i fer tržišne konkurencije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo trgovine i predstavnici sektora trgovine potvrdili su nastavak partnerskog pristupa u kreiranju mjera koje istovremeno štite standard građana i osiguravaju održivo poslovno okruženje, saopćeno je iz ovog ministarstva.

