logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Širi se front protiv Amerike: Huti ulaze na stranu Irana i blokiraju još jednu ključnu tačku na Bliskom istoku (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Pokret Ansar Alah iz Jemen zaprijetio je zatvaranjem strateški važnog Bab el-Mandeb moreuza ako se donese odluka o pružanju vojne podrške Iran, najavljujući pomorsku blokadu protiv Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Ansar Alah iz Jemena zaprijetio zatvaranjem moreuza Bab el-Mandeb Izvor: Google Earth

Pokret Ansar Alah iz Jemena zaprijetio je zatvaranjem strateški važnog moreuza Bab el-Mandeb ako se donese odluka o pružanju vojne podrške Iranu, najavljujući zvaničnu pomorsku blokadu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Abed el-Tavr, zvaničnik vojnih snaga pokreta Huti iz Jemena, izjavio je da bi, u slučaju odluke o intervenciji u korist Irana, prva mjera mogla biti zvanično proglašenje pomorske blokade protiv Sjedinjenih Američkih Država i "cionističkog režima".

Pojasnio je da bi trgovački brodovi i ratni brodovi, uključujući i nosače aviona, namijenjeni teritoriji SAD i okupiranim teritorijama, odnosno Izraelu, mogli biti zaustavljeni.

Kako je naveo, druga razmatrana mjera jeste potpuno zatvaranje Bab el-Mandebskog moreuza za sve brodove koji plove ka izraelskim lukama.

Paralelno sa najavama Hutua, Islamska revolucionarna garda blokira Ormuski moreuz, što je značajno usporilo najvažniji energetski koridor na globalnom nivou.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jemen Iran Bliski istok SAD

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ