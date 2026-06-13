Crna statistika na putevima Srpske: Pet poginulih motociklista od početka godine

Na putevima u Republici Srpskoj u prvih pet mjeseci poginula su četiri motociklista i jedan vozač mopeda, a teške povede zadobio je 21 motociklista i devet vozača mopeda, rečeno je u republičkoj Agenciji za bezbjednost saobraćaja.

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Uporedni podaci pokazuju da je tokom cijele 2025. godine poginulo dvoje vozača mopeda, dok je 26 zadobilo teške tjelesne povrede, a kada je riječ o motociklistima, stradalo je 12 lica, 66 je teže povrijeđeno.

Početak proljeća i ljetne sezone donosi veći broj motocikala i mopeda na putevima, zbog čega je potreban dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju.

Iz Agencije su konstatovali da su motociklisti i vozači mopeda, posmatrajući odnos broja stradalih i registrovanih vozila, višestruko ugroženiji u odnosu na vozače putničkih automobila.

"Procjene pokazuju da je rizik stradanja kod vozača dvotočkaša desetak puta veći, pri čemu treba uzeti u obzir i činjenicu da se u saobraćaju uglavnom pojavljuju sezonski, za razliku od putničkih automobila prisutnih tokom cijele godine", pojasnili su iz Agencije.

Ukazano je na važnost da vozači dvotočkaša poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična preticanja i upravljanje pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, te da koriste zaštitnu kacigu, što je i zakonska obaveza, ali i drugu zaštitnu opremu.

"S druge strane, i vozači automobila, teretnih vozila i autobusa treba da obrate više pažnje na prisustvo motociklista u saobraćaju, jer su oni zbog svojih dimenzija često manje uočljivi", naveli su iz Agencije za bezbjednost saobraćaja.

Istakli su da se bezbjednost motociklista i vozača mopeda može unaprijediti preventivnim i represivnim mjerama.

Kako su pojasnili, neophodno je kontinuirano sprovoditi preventivne aktivnosti i edukaciju učesnika u saobraćaju, u čemu značajnu ulogu imaju aktuelne medijske i preventivne kampanje, poput kampanje „Retro je in! Vozi naprijed, pogledaj nazad", čiji je cilj podizanje svijesti o rizicima i promovisanje odgovornog ponašanja.

Takođe, smatraju u Agenciji, važno je represivno djelovanje nadležnih organa kroz pojačanu kontrolu saobraćaja i dosljednu primjenu propisa, kako bi se sankcionisala nepropisna i neodgovorna ponašanja koja dovode do najtežih posljedica.

Iz Agencije su napomenuli da bezbjedno odvijanje saobraćaja podrazumijeva odgovoran odnos, međusobno uvažavanje i dosljedno poštovanje saobraćajnih propisa od svih učesnika, bez obzira na vrstu vozila kojim upravljaju.

"Vozači automobila treba da obrate više pažnje prilikom promjene saobraćajnih traka, skretanja i uključivanja u saobraćaj, a vozači dvotočkaša da poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju nepropisno i rizično ponašanje u saobraćaju, opasna preticanja i upravljanje pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, te da obavezno koriste zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu", pojasnili su.

Upravo zbog toga, kažu u Agencije, važne su kampanje koje podsjećaju da je neophodno "vidjeti i biti viđen", te da se samo odgovornim ponašanjem svih učesnika može smanjiti broj stradanja.

Motociklisti i vozači mopeda nemaju zaštitu koju pruža karoserija vozila, pa su posljedice saobraćajnih nezgoda kod njih znatno teže.

Iz Agencije su napomenuli da je poruka kampanje "Retro je in! Vozi naprijed, pogledaj nazad" da nijedna brzina, rizik ili nepromišljen potez nisu vrijedni ljudskog života.

"Odgovorna vožnja, poštovanje propisa i uzajamno uvažavanje svih učesnika u saobraćaju predstavljaju najbolji način da se sačuvaju životi i smanji broj poginulih i povrijeđenih lica na našim putevima“, zaključili su iz Agencije za bezbjednost saobraćaja.

(Srna)