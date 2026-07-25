logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkriveno zašto je Tramp iznenada promijenio avion: Tajna služba dobila upozorenje o direktnoj opasnosti

Otkriveno zašto je Tramp iznenada promijenio avion: Tajna služba dobila upozorenje o direktnoj opasnosti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp je iznenada promenio avion prilikom odlaska sa samita NATO-a u Ankari. Iza neplaniranog poteza i zvaničnog objašnjenja stajalo je hitno i ozbiljno upozorenje američkih bezbednosnih službi.

Tramp iznenada promijenio avion zbog iranske prijetnje Izvor: EPA/MARTIAL TREZZINI / POOL

Američki predsjednik Donald Tramp iznenada je promijenio avion kojim je napustio samit NATO-a u Ankari početkom jula zbog iranske prijetnje, leteći starijim avionom Er Fors Van umjesto onog koji mu je poklonio Katar, objavio je u subotu Njujork tajms.

Američki medij, na osnovu tvrdnji anonimnih izvora, piše da se prijetnja pojavila dok je Tramp prisustvovao sastanku NATO-a. Ranije je stigao u tursku prestonicu novim Boingom 747-8, poklonom iz Katara, bez naprednih odbrambenih mogućnosti starog Er Fors Van.

Nakon upozorenja Tajne službe, Tramp je promijenio avion, tvrdeći da je promjena napravljena kako bi se američkim vojnicima u Britaniji pružila prilika da obiđu novi avion, izvještava NjuorkTajms, javlja Jutarnji. Tramp je napustio Tursku starim avionom, a zatim se u Ujedinjenom Kraljevstvu ukrcao u novi predsjednički avion, kojim je nastavio let za Vašington.

Njujork tajms je ranije ovog mjeseca objavio da vlasti sumnjaju u bezbjednosne sposobnosti aviona koji je republikancu poklonila zemlja Bliskog istoka.

Vlasti su odgovorile na te članke istragom curenja informacija, zahtijevajući svjedočenje nekoliko novinara pred porotom, kao i predajom spiska pozivnica njima i njihovim porodicama. Tramp je prošlog vikenda priznao da novom avionu nedostaju neke karakteristike koje se nalaze na starijim predsjedničkim modelima kompanije Boing, odgovarajući na pitanje novinara koji je primetio nedostatak protivraketne odbrane. Rekao je da će katarski avion uskoro biti "potpuno opremljen".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp avion Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ