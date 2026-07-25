Otkriveno zašto je Tramp iznenada promijenio avion: Tajna služba dobila upozorenje o direktnoj opasnosti

Donald Tramp je iznenada promenio avion prilikom odlaska sa samita NATO-a u Ankari. Iza neplaniranog poteza i zvaničnog objašnjenja stajalo je hitno i ozbiljno upozorenje američkih bezbednosnih službi.

Izvor: EPA/MARTIAL TREZZINI / POOL

Američki predsjednik Donald Tramp iznenada je promijenio avion kojim je napustio samit NATO-a u Ankari početkom jula zbog iranske prijetnje, leteći starijim avionom Er Fors Van umjesto onog koji mu je poklonio Katar, objavio je u subotu Njujork tajms.

Američki medij, na osnovu tvrdnji anonimnih izvora, piše da se prijetnja pojavila dok je Tramp prisustvovao sastanku NATO-a. Ranije je stigao u tursku prestonicu novim Boingom 747-8, poklonom iz Katara, bez naprednih odbrambenih mogućnosti starog Er Fors Van.

Nakon upozorenja Tajne službe, Tramp je promijenio avion, tvrdeći da je promjena napravljena kako bi se američkim vojnicima u Britaniji pružila prilika da obiđu novi avion, izvještava NjuorkTajms, javlja Jutarnji. Tramp je napustio Tursku starim avionom, a zatim se u Ujedinjenom Kraljevstvu ukrcao u novi predsjednički avion, kojim je nastavio let za Vašington.

Njujork tajms je ranije ovog mjeseca objavio da vlasti sumnjaju u bezbjednosne sposobnosti aviona koji je republikancu poklonila zemlja Bliskog istoka.

Vlasti su odgovorile na te članke istragom curenja informacija, zahtijevajući svjedočenje nekoliko novinara pred porotom, kao i predajom spiska pozivnica njima i njihovim porodicama. Tramp je prošlog vikenda priznao da novom avionu nedostaju neke karakteristike koje se nalaze na starijim predsjedničkim modelima kompanije Boing, odgovarajući na pitanje novinara koji je primetio nedostatak protivraketne odbrane. Rekao je da će katarski avion uskoro biti "potpuno opremljen".