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"Zavisite od mene, poslije mene ćete bankrotirati": Tramp sa kačketom "Tramp 2028" napravio šou u Vašingtonu

"Zavisite od mene, poslije mene ćete bankrotirati": Tramp sa kačketom "Tramp 2028" napravio šou u Vašingtonu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp prvi put se obratio na večeri dopisnika Bijele kuće, gdje je poručio da će mediji posle njegovog odlaska "bankrotirati", a zatim stavio kačket sa natpisom "Tramp 2028" i našalio se o mogućem "trećem mandatu".

Tramp se našalio o idućem mandatu Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp prisustvovao je sinoć večeri dopisnika Bijele kuće, koja je održana tri mjeseca nakon što je aprilski događaj, priređen istim povodom, prekinut zbog oružanog incidenta ispred hotela u kojem se održavao, prenio je Blic pisanje Tanjuga. 

"Svi ćete bankrotirati"

Predsjednik SAD je u obraćanju prisutnima ocijenio da mediji u velikoj mjeri zavise od njegovog prisustva u javnosti.

"Kada ja odem, svi ćete bankrotirati. Vaš poslovni model će biti završen", rekao je Tramp, a zatim nakratko stavio kačket sa natpisom "Tramp 2028".

Ovogodišnja svečanost održana je u hotelu "Valdorf Astorija" u Vašingtonu, nakon što je u aprilu naoružani muškarac pokušao da prođe kroz bezbjednosni punkt ispred hotela "Vašington Hilton", kada je američka Tajna služba otvorila vatru i zaustavila napadača, prenosi CBS njuz.

Tramp je tokom govora u šaljivom tonu komentarisao odnos sa medijima, navodeći da među prisutnim novinarima ima "mnogo ljudi koje voli, neke koje uopšte ne voli, ali većinu poštuje".

On je rekao i da je odustao od dijela govora koji je prvobitno pripremio za aprilsku večeru.

"Htio sam da ih oštro napadnem, ali sam morao da odustanem od toga", rekao je Tramp kroz šalu.

Predsjednica Udruženja dopisnika Bijele kuće i viša dopisnica CBS njuza iz Bele kuće Veiđija Đijang poručila je da postoji razlika između kritike medija i pokušaja njihovog potkopavanja.

"Jedno je zdravo i čini nas boljima, a drugo je upravo ono što su osnivači želeli da spriječe", rekla je ona.

Na večeri nastupao mađioničar

Tokom večeri nastupio je i mađioničar Oz Perlman, koji je izveo nekoliko trikova pred zvanicama, uključujući pogađanje iznosa novca u novčaniku vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša.

Stoge mere bezbjednosti

Organizatori su saopštili da su ove godine uvedene znatno strože mere bezbjednosti.

Gosti su morali da prođu višestruke provere i pokažu jedinstveni QR kod i važeći identifikacioni dokument kako bi ušli u salu.

Direktor Tajne službe Šon Kuran rekao je da se svaka lokacija na kojoj boravi predsjednik posebno procjenjuje sa bezbjednosnog aspekta, dok su zvaničnici upozorili da je broj prijetnji pod zaštitom Tajne službe od početka godine porastao za gotovo 40 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Tokom ceremonije, Udruženje dopisnika je odalo priznanje pripadniku Tajne službe koji je tokom aprilskog incidenta pogođen u zaštitni prsluk, kao i osoblju hotela "Vašington Hilton" zbog njihove reakcije tokom napada.

Iako je običaj da se predsjednici obraćaju na godišnjoj večeri dopisnika Bijele kuće, Trampov jučerašnji govor je bio prvi koji je on održao povodom tog događaja u bilo kom od svoja dva mandata, podseća "Gardijan" i ističe da je Tramp bojkotovao ovaj događaj u svom prvom mandatu i godinama upućivao kritike novinarima, uključujući mnoge koji su bili prisutni na sinoćnoj večeri.

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Tagovi

Donald Tramp bijela kuća SAD

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