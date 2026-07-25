Donald Tramp javno prozivao Lebrona Džejmsa: "Možda je rasista, možda me ne voli, ali Majkl Džordan je najbolji"

Donald Tramp ovog puta je dobio pitanje o debati između Majkla Džordana i Lebrona Džejmsa pa je isprozivao novog igrača Filadelfije,

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Donald Tramp je sve češće u centru pažnje zbog stvari vezanih za sport. Prvo je umalo upropastio dodjelu medalje Španiji na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čak su morali i da ga isjeku sa zajedničke fotografije. A, onda je dobio pitanje koje je vezano za košarku i nije se libio da priča o tome.

Pitali su ga novinari oko toga ko je za njega najbolji svih vremena - Majkl Džordan ili Lebron Džejms? U svom stilu je dao odgovor i uz to isprozivao "kralja" javno zato što ga ne voli.

"Majkl Džordan je moj prijatelj, igramo golf zajedno. Stvarno je dobar čovjek. Možda je Lebron rasista, možda ne voli Trampa, ne znam. Ali, ja samo volim one ljude koji mene vole, tako da ću reći Džordan do kraja", poručio je Tramp.

.@POTUSon the Jordan vs. LeBron debate: "Michael Jordan's a guy that's a friend of mine... and I think LeBron is—maybe he's a racist, but maybe he doesn't like Trump, I don't know—but I only like people that like me, so I would say Michael Jordan all the way."pic.twitter.com/xrfXOg2whP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)July 24, 2026

Džejms iznenadio mnoge

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Lebron Džejms je prije nekoliko nedjelja donio odluku da napusti Lejkerse i dosta dugo se čekalo sa saopštenjem u vezi njegovog novog tima. Odluka je iznenadila mnoge pošto je izabrao Filadelfiju. I sam je rekao da ga novac ne zanima i da vjeruje da sa njima može titulu da osvoji.

"Ovo je moja posljednja odluka. Ne radim to zbog novca. Ne radim to zbog porodice. U ovom trenutku, postavio sam sebi pitanje - zbog čega zapravo još igram? I dalje želim da se žrtvujem. I dalje želim da radim, da napredujem, da se borim, da pobjeđujem i da ponovo imam priliku da osjetim kako je osvojiti šampionsku titulu. Vjerujem da mogu da pomognem Filadelfiji da postane šampionski tim", poručio je Lebron koji je potpisao ugovor na osam miliona dolara.

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(MONDO)