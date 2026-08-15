Ukrajinci raketama pogodili rusku vojnu bazu i postrojenje: Oglasio se Zelenski, pojavili se snimci

Ukrajinske snage su domaćim raketama Flamingo pogodile rusku vojnu bazu Savaslejka i ključno postrojenje Roskosmosa stotinama kilometara unutar Rusije, potvrdio je Volodimir Zelenski.

Izvor: X/bayraktar_1love/ZelenskyyUa/Printscreen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage domaćim raketama Flamingo pogodile rusku vazduhoplovnu bazu Savaslejka i ključno postrojenje Roskosmosa u Samarskoj oblasti.

Riječ je o ciljevima udaljenim stotinama kilometara od ukrajinske granice, a napadi su izvedeni u sklopu širih operacija protiv ruske vojne infrastrukture, piše The Kyiv Independent.

Reakcija Zelenskog i ruskih zvaničnika

"Naše 'sankcije' dugog dometa stigle su i do aerodroma Savaslejka, gdje su smješteni nosači ruskih raketa kojima se gađaju naši gradovi i sela", izjavio je Zelenski. Pojasnio je da je taj cilj udaljen oko 700 kilometara od Ukrajine. Na tom su aerodromu ranije bili stacionirani lovci MiG-31K koji mogu da nose balističke rakete Kinžal. Eksplozije su zabilježene i u gradu Samari.

Zelenski je potvrdio da je meta bio Raketno-svemirski centar Progres, jedno od ključnih preduzeća ruske državne svemirske korporacije.

Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russia’s Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good…pic.twitter.com/1BlZpmvKRN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)August 15, 2026

"Pogođen je centar Progres koji je, između ostalog, proizvodio elektroniku. Korištene su rakete Flamingo - to je dobar uspjeh", rekao je Zelenski i dodao da se postrojenje nalazi oko 900 kilometara od ukrajinske granice.

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev prethodno je izjavio da su rakete pogodile "industrijsko postrojenje" u regionu, ali nije precizirao o kom se objektu radi. Rekao je da vlasti još uvijek utvrđuju da li ima žrtava i kolika je šteta. Portal Kyiv Independent napominje da nije mogao nezavisno da potvrdi razmjere štete na pogođenim lokacijama.

⚡️BREAKING: Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missiles struck Russia’s JSC Rocket and Space Centre Progress in Samara, around 920 km from the front line.



Progress is one of Russia’s key rocket and spacecraft manufacturers and the main production site for Soyuz-2 launch vehicles,…pic.twitter.com/yv5oerkXxU — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)August 15, 2026

Kontekst nedavnih napada

Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i na okupiranim područjima kako bi umanjila sposobnost Moskve za nastavak rata. Glavni štab ukrajinske vojske izvijestio je da su u noći na 14. avgust pogođena dva prerađivačka pogona u luci Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti, gdje je izbio i požar.

Riječ je o jednoj od najvećih ruskih luka na Baltiku i ključnom čvorištu za izvoz nafte. Noć ranije, 13. avgusta, ukrajinske snage napale su i rafineriju nafte Gasprom Neftehim Salavat u ruskoj Republici Baškortostan.

The burning Progress Space Rocket Center in Samara after today's FP-5 Flamingo missile strike.pic.twitter.com/gTgUnrU6YH — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA)August 15, 2026

S druge strane, Rusija izvodi redovne napade na ukrajinske gradove sa svojih vojnih baza. Vlasti su saopštile da su ruske snage 11. avgusta napale Zaporožje i Kijev sjevernokorejskim balističkim raketama, kao i krstarećim raketama Cirkon.

Posljedice ruskih napada: