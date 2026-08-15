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Ukrajinci raketama pogodili rusku vojnu bazu i postrojenje: Oglasio se Zelenski, pojavili se snimci

Ukrajinci raketama pogodili rusku vojnu bazu i postrojenje: Oglasio se Zelenski, pojavili se snimci

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Ukrajinske snage su domaćim raketama Flamingo pogodile rusku vojnu bazu Savaslejka i ključno postrojenje Roskosmosa stotinama kilometara unutar Rusije, potvrdio je Volodimir Zelenski.

Ukrajinci raketama "Flamingo" pogodili rusku bazu i postrojenje Roskosmosa 900 km od granice Izvor: X/bayraktar_1love/ZelenskyyUa/Printscreen

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage domaćim raketama Flamingo pogodile rusku vazduhoplovnu bazu Savaslejka i ključno postrojenje Roskosmosa u Samarskoj oblasti.

Riječ je o ciljevima udaljenim stotinama kilometara od ukrajinske granice, a napadi su izvedeni u sklopu širih operacija protiv ruske vojne infrastrukture, piše The Kyiv Independent.

Reakcija Zelenskog i ruskih zvaničnika

"Naše 'sankcije' dugog dometa stigle su i do aerodroma Savaslejka, gdje su smješteni nosači ruskih raketa kojima se gađaju naši gradovi i sela", izjavio je Zelenski. Pojasnio je da je taj cilj udaljen oko 700 kilometara od Ukrajine. Na tom su aerodromu ranije bili stacionirani lovci MiG-31K koji mogu da nose balističke rakete Kinžal. Eksplozije su zabilježene i u gradu Samari.

Zelenski je potvrdio da je meta bio Raketno-svemirski centar Progres, jedno od ključnih preduzeća ruske državne svemirske korporacije.

"Pogođen je centar Progres koji je, između ostalog, proizvodio elektroniku. Korištene su rakete Flamingo - to je dobar uspjeh", rekao je Zelenski i dodao da se postrojenje nalazi oko 900 kilometara od ukrajinske granice.

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev prethodno je izjavio da su rakete pogodile "industrijsko postrojenje" u regionu, ali nije precizirao o kom se objektu radi. Rekao je da vlasti još uvijek utvrđuju da li ima žrtava i kolika je šteta. Portal Kyiv Independent napominje da nije mogao nezavisno da potvrdi razmjere štete na pogođenim lokacijama.

Kontekst nedavnih napada

Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i na okupiranim područjima kako bi umanjila sposobnost Moskve za nastavak rata. Glavni štab ukrajinske vojske izvijestio je da su u noći na 14. avgust pogođena dva prerađivačka pogona u luci Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti, gdje je izbio i požar.

Riječ je o jednoj od najvećih ruskih luka na Baltiku i ključnom čvorištu za izvoz nafte. Noć ranije, 13. avgusta, ukrajinske snage napale su i rafineriju nafte Gasprom Neftehim Salavat u ruskoj Republici Baškortostan.

S druge strane, Rusija izvodi redovne napade na ukrajinske gradove sa svojih vojnih baza. Vlasti su saopštile da su ruske snage 11. avgusta napale Zaporožje i Kijev sjevernokorejskim balističkim raketama, kao i krstarećim raketama Cirkon.

Posljedice ruskih napada:

  • U napadu na čeličanu Zaporižstal poginulo je sedam radnika, a u Zaporožju su ukupno povrijeđene 24 osobe.
  • U Kijevu je povrijeđen jedan civil.
  • U ruskom napadu balističkim raketama 8. avgusta u Kijevu i Kijevskoj oblasti poginule su četiri osobe, među kojima i trogodišnje dijete.
  • Još jedan napad balističkim raketama 5. avgusta odnio je 17 života.

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Tagovi

Ukrajina Rusija rat

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