Pogođen jedan od najboljih ukrajinskih stadiona: Sa fasade skidano rusko ime kluba

U ruskom napadu na Odesu oštećen jedan od najvećih fudbalskih stadiona u Ukrajini.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Stadion ukrajinskog kluba Černomorec u Odesi teško je oštećen u ruskom napadu na taj grad na obali Crnog mora 7. avgusta. Prema objavi guvernera Odeske oblasti Oleha Kipera, povređene su najmanje dvije osobe.

Napad se dogodio oko 15.30 po lokalnom vremenu, nedugo nakon što su ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile da se dronovi sa mlaznim pogonom približavaju Odeskoj oblasti. "U napadu je povrijeđena 29-godišnja žena koja se u tom trenutku nalazila na stadionu. Medicinska pomoć pružena joj je na licu mjesta", rekao je Kiper.

Oko 20 časova po lokalnom vremenu, Kiper je saopštio da je broj povrijeđenih porastao na dvije osobe, nakon što je 31-godišnji muškarac zatražio ljekarsku pomoć.

Stadion, koji se nalazi u centru Odese, u blizini gradske luke, pretrpio je velika oštećenja. Krov je djelimično uništen, dok su oštećeni i stakleni dijelovi objekta i tribine, preneo je portal "Kijev indipendent".

Ukrajinci mijenjali ime kluba na fasadi

Stadion Černomorec jedan je od najvećih fudbalskih objekata u Ukrajini i ima kapacitet od 34.164 gledalaca. Prije početka ruske invazije, na njemu su odigravane utakmice UEFA takmičenja, kao i međunarodni mečevi reprezentacije Ukrajine.

Stadion izgrađen 2011. sada je dom muškog FK Černomorec i ženskog fudbalskog kluba Sistarz. Na njemu se igraju utakmice najvišeg ranga ukrajinskog fudbala u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Kada je počeo ruski napad na Ukrajinu na spoljnoj fasadi je skinuta ruska verzija imena Černomorec - Черномо́рец i stavljena je verzija na ukrajinskom jeziku Чорноморець. Ukrajinci su objasnili tada da je naziv kluba "derusifikovan".

Otkazana utakmica zbog napada

Na stadionu je 8. avgusta trebalo da bude odigrana naredna utakmica ukrajinske Premijer lige u muškoj konkurenciji. Organizatori su saopštili da će meč biti odložen, ali nisu precizirali kada i gdje će biti odigran.

Prema podacima Ministarstva omladine i sporta Ukrajine, ruske snage su do 20. jula oštetile ili uništile 915 objekata sportske infrastrukture širom Ukrajine.

Ruske snage su ovog ljeta intenzivirale napade na Odesu i okolni region, što se poklopilo sa vrhuncem turističke sezone, kada hiljade posjetilaca dolaze na obalu Crnog mora. Grad je bio meta napada dronovima i raketama, uključujući rakete "Banderol", koje Rusija koristi za napade na lučku infrastrukturu u regionu.

U napadima su oštećeni i deseci civilnih plovila koja prolaze kroz luke Odese, a bilo je i povrijeđenih članova posada.

"Ruske snage su u julu izvele 124 napada na pomorsku infrastrukturu Ukrajine, ciljajući morske luke, civilna plovila u lukama i brodove koji saobraćaju ukrajinskim pomorskim koridorom", saopštilo je Ministarstvo za razvoj zajednica i teritorija Ukrajine.

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