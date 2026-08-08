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Fakundo Kampaco se pojavio na basketu: Dok ga mnogi vraćaju u Zvezdu, sa terena isplivao snimak

Fakundo Kampaco se pojavio na basketu: Dok ga mnogi vraćaju u Zvezdu, sa terena isplivao snimak

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fakundo Kampaco se pojavio na jednom košarkaškom terenu u Argentini i igrao basket.

Fakundo Kampaco igra basket u Argentini Izvor: instagram/debandejabasket

Fakundo Kampaco se dovodi u vezu sa Crvenom zvezdom već neko vrijeme. Da li će ostati u Real Madridu ili će se vratiti u Beograd? Konačan odgovor biće poznat relativno brzo. Za to vrijeme su se pojavili i zanimljivi snimci sa basketa koji je igrao.

Argentinski plejmejker se vratio u domovinu i tamo je u Kordobi nastao spomenuti snimak. Vidi se da je izašao na basket u kraju i da je pokazao zašto je jedan od najboljih organizatora igre. Rival je pokušao bukvalno da ga zagrli i da ga spriječi da ga obiđe, to je bio jedini način da ga zaustavi.

Snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama, pa su to primijetili i navijači Crvene zvezde koji su ostavljali komentare ispod.

Zovu ga da se vrati ponovo i da obuče crveno-bijeli dres. Koliko je to realno, videćemo...

Šta su Kampacove opcije?

Španski mediji tvrde da navodno novi trener Pedro Martinez ne vidi Kampaca kao prvu opciju i da neće imati toliku ulogu i minutažu kao što je navikao i da je to razlog zbog kog razmatra mogućnost odlaska. Naravno, ne treba zaboraviti i da će ulogu u tome imati i porodica, njegova supruga i ćerka koje žive u Madridu sa njim.

Kampaco je prošle sezone odigrao 44 meča za Real i imao prosjek od 12 poena, 5,1 asistenciju i 1,9 skokova po meču.

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Tagovi

Fakundo Kampaco Argentina basket

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