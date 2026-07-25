Crvena zvezda gotovo je formirala tim, ali još ima prostora za novog igrača, posebno ako se on zove Fakundo Kampaco

Izvor: MN PRESS

Malo je reći da su navijači Crvene zvezde zavoljeli Fakunda Kampaca (35) tokom prvog, istini za volju kratkog, mandata u crveno-bijelom dresu. Ipak, prema pisanju "Politike", pojavila se nada da će Delije ponovo gledati Argentinca u Beogradu i to u timu Ibona Navara. U slučaju da Fakundo Kampaco odbije klub sa Malog Kalemegdana, zamjena za njega mogao bi da bude Tomas Vokap iz Olimpijakosa.

Crvena zvezda ostala je bez Kodija Miler-Mekintajera, koji je karijeru odlučio da nastavi u Olimpijakosu. Zasad crveno-bijeli na poziciji "jedan" imaju Krisa Džounsa, kao i Stefana Miljenovića, pa bi dolazak Kampaca bio savršeno urađen posao Miloša Teodosića za narednu sezonu.

Vidi opis Zvezda vraća Kampaca? Teodosića čeka rovovska bitka, ali ima rješenje za crveno-bijele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/crvenazvezdakk/MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 10 / 10

Ono što Zvezdi ne ide u korist jeste činjenica da Kampaco u Madridu ima ugovor koji važi do 2027. godine. S druge strane, ovaj klub je u tranziciji, od promjene trenera do promjene velikog broja važnih igrača, a proletos je Argentinac odbio i da potpiše ponudu za produžetak saradnje... Vrlo je moguće da će Kampaco u timu Pedra Martineza imati nešto manju ulogu, pa bi to mogla da bude stavka koja Zvezdi pruža nadu.

Kampaco je u prošloj sezoni bilježio 11,8 poena i 5,1 asistenciju po meču.

Alternativa je Tomas Vokap

Izvor: MN PRESS

U slučaju da crveno-beli ne budu ostvarili saradnju sa Kampacom, postoji i alternativa na poziciji "jedan". Dva bratska kluba mogla bi da razmijene organizatore igre, pošto je Mekintajer zadužio dres Olimpijakosa, a Tomas Vokap bi mogao da zaduži dres Zvezde. Ni ovaj dolazak neće biti lak za Zvezdu, pošto iz Pireja traže čak 600.000 evra za otkup.

Vokap je već odbio Dubai, koji dovodi sve same evropske zvijezde u svoj tim.