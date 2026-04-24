Fakundo Kampaco odbio novi ugovor u Realu

Za sada nema dogovora između Fakunda Kampaca i Real Madrida. Žele u "kraljevskom klubu" da produže saradnju, ali za manje novca nego do sada.

Real Madrid ne želi ništa da prepušta slučaju i već su ponudili novi ugovor Fakundu Kampacu iako on ima potpisanu saradnju i za narednu sezonu. Ipak, ne idu pregovori najbolje jer Argentinac nije oduševljen uslovima.

Kao ranije sa Serhiom Ljuljom, Fabijanom Kozerom i Albertom Abaldeom iz uprave "kraljevskog kluba" su riješili da 35-godišnjem Kampacu ponude manji ugovor. Žele da nastave saradnju sa njim, ali im je jasno da nekadašnji plej Crvene zvezde neće biti mlađi i ne žele da ga preplate u narednim sezonama.

Nije Kampaco jedini igrač oko koga postoji znak pitanja oko nastavka saradnje, a da ima potpisan ugovor za narednu sezonu. Već dugo se piše i da bi Mario Hezonja mogao da napusti ekipu.

Kampaco je u Real Madrid došao 2014. godine, a zatim je pozajmljen Mursiji na dvije sezone. Nakon dominacije u ACB i Evroligi oprobao se dvije sezone u NBA ligi, da bi potom stigao u Crvenu zvezdu. Ipak od 2023. je opet dio Real Madrida sa kojim je osvojio dvije Evrolige.

Ipak kako ima 35 godina u Realu se pitaju da li će za dvije ili tri godine biti isti igrač kao sada. Ove sezone su uz njega plejmejkeri bili Teo Maledon, Andres Feliz i Serhio Ljulj.

