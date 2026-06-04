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"Ovo je tek prva runda": Đoan Penjaroja se oglasio poslije poraza od Dubaija

"Ovo je tek prva runda": Đoan Penjaroja se oglasio poslije poraza od Dubaija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije utakmice u Dubaiju.

Đoan Penjaroja Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Trener KK Partizan Đoan Penjaroja bio je kratak na konferenciji za medije poslije poraza od Dubaija, u prvom meču finalne serije ABA lige. Crno-bijeli ponovo nisu uspjeli do brejka protiv rivala iz Emirata koji je praktično kontrolisao cijeli meč.

Uspjeli su košarkaši Partizana da "zakuvaju" u drugom poluvremenu, ali nije bilo vremena za preokret. 

"Prvo želim da čestitam Dubaiju na dobroj utakmici. Evidentno je da smo imali problema u defanzivi, pogotovo u prvom poluvremenu i trećoj četvrtini. Kasno smo se probudili, vratili smo se iz velikog minusa, ali nismo uspjeli da iskoristimo momentum. Dubai je zaslužio da pobijedi u ovoj utakmici", rekao je Penjaroja.

Na kraju posljednje četvrtine, crno-bijeli su stigli na posjed zaostatka, ali otvoren šut nije ušao. Ipak, Penjaroja naglašava da je odigrana tek prva runda.

"Imali smo otvoreni šut da stignemo do izjednačenja, nismo ga pogodili, uslijedila je kazna, ali nismo klonuli duhom, moramo da izvučemo pouku i budemo spremni za naredni meč. Za titulu su potrebne tri pobjede, ovo je bila prva runda", jasan je bio Španac.

Trener Dubaija Aleksandar Sekulić se pojavio na konferenciji za medije sa osmijehom na licu i kratko sumirao meč. Posebno je bio zadovoljan zbog atmosfere u dvorani.

"Hvala navijačima na podršci, srećni smo što smo ponovo došli u situaciju da igramo u našoj areni. Imali smo periode odlične igre, kontrolisali smo dešavanja na parketu većim dijelom meča. Partizan je pokazao karakter, vratio se u meč, bio je u velikom naletu, ali smo timskim duhom uspjeli da odbijemo nalet i stignemo do pobjede. Kada je riječ o osvajanju titule, naš najjači adut je upravo timski duh."

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Tagovi

KK Partizan KK Dubai ABA liga Đoan Penjaroja

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