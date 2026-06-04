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Ostoja Mijailović se oglasio: "Postajem predsjednik ABA lige za nekoliko dana"

Ostoja Mijailović se oglasio: "Postajem predsjednik ABA lige za nekoliko dana"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ostoja Mijailović postaće predsjednik ABA lige pošto Partizan preuzima predsjedavajuću ulogu u regionalnom takmičenju

Ostoja Mijailović postaće predsjednik ABA lig Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od Dubaija u prvom meču finala ABA lige. Odmah po završetku meča oglasio se predsjednik kluba Ostoja Mijailović. Na društvenim mrežama je potvrdio da postaje predsjednik regionalnog takmičenja.

"Za nekoliko dana preuzimam funkciju predsjednika ABA lige. Jedan od mojih prvih prioriteta biće uspostavljanje punog integriteta takmičenja. Svi oni koji su lične interese stavili ispred interesa lige moraće da snose posljedice. ABA ligu smo gradili 25 godina i nikome nećemo dozvoliti da je urušava", napisao je Mijailović.

Ovo neće uticati na njegovu poziciju na čelu crno-bijelih. Partizan preuzima predsjedavajuću ulogu u regionalnom takmičenju i samim tim Mijailović postaje predsjednik ABA lige.

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Tagovi

ABA liga KK Partizan Ostoja Mijailović

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