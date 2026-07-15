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Željko Obradović ne žali milione za Fakunda Kampaca: Argentinac ide u Panatinaikos?

Željko Obradović ne žali milione za Fakunda Kampaca: Argentinac ide u Panatinaikos?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Željko Obradović je riješio ko će da rukovodi njegovim Panatinaikosom. Novac nije problem, ali treba ubijediti Fakunda Kampaca.

zeljko dovodi kampaca u panatinaikos Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Panatinaikos nije uspio da dovede Rikija Rubija, ali izgleda da su pripremili još veću transfer bombu na tržištu. Prema pisanju "sport24" sada Željko Obradović čeka odgovor Fakunda Kampaca na ponudu koja mu je data. 

Prema navodima grčkog medija Panatinaikos je "spreman na sve" da dovede Fakunda Kampaca. Na ostalim pozicijama se Panatinaikos već popunio pošto su stigli Geršon Jabusele, Isak Bonga, Branko Badio i Mustafa Fol, ali na mjestu pleja još nije stigao niko.

Navodno Obradović planira da mu Fakundo Kampaco bude prva opcija i glavni organizator igre, ali Obradović želi i plejmejkera koji bi bio lider ekipe, a to sve vidi u Fakundu Kampacu. 

Problem je Real Madrid

Problem naravno pravi to što je Kampaco pod ugovorom sa Real Madridom i što mu je porodica dugo u Madridu i nije išla odatle ni kada je iskusni Argentinac igrao u Beogradu za Crvenu zvezdu. Na kraju je prije svega zbog toga riješio da se vrati u Real.

Za sada Olimpijakos za narednu sezonu na mjestu pleja ima Kostasa Slukasa i Džerajana Grenta i to je sasvim sigurno premalo za rotaciju u Evroligi i sve jačem grčkom prvenstvu. 

Kampaco je Realov čovjek

Zaista je sjajan projekat Real Madrida Fakundo Kampaco. On je ponikao u Penjarolu u Argentini i prešao je u Real 2014. godine. Bio je dvije sezone na pozajmici u Mursiji, da bi se vratio u Real i počeo da dominira. Zatim je otišao u NBA ligu i ostao dvije sezone u Denveru i Dalasu prije dolaska u Crvenu zvezdu 2022. godine. Poslije toga je ponovo došao u Real.

(MONDO)

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00:47
Sporni faul Loa na Kampacu na Real Madrid Žalgiris
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

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Tagovi

KK Panatinaikos Željko Obradović Fakundo Kampaco

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