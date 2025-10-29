logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fakundo Kampaco ostavio cijelu halu u šoku: Dao nevjerovatnu trojku preko glave, sa svoje polovine

Fakundo Kampaco ostavio cijelu halu u šoku: Dao nevjerovatnu trojku preko glave, sa svoje polovine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Plejmejker Real Madrida Fakundo Kampaco dao nevjerovatan koš na meču protiv Bajerna

Fakundo Kampaco dao nevjerovatan Izvor: TV Arena sport/screenshot

Plejmejker Real Madrida Fakundo Kampaco postigao je spektakularni koš pred poluvrijeme protiv Bajerna, iako nije važio. Pogodio je trojku sa linije za tri poena pred košem svog tima, iako je bio okrenut leđima košu Bajerna. Nije važilo jer je sudija pokazao prstom ka semaforu "ugašenom" zbog isteka vremena, ali zaista ostavlja bez teksta.

Bivši plejmejker Crvene zvezde navikao je navijače na svoje magične poteze, prije svega asistencije, ali ovog puta je dao koš čiji je snimak postao viralan na društvenim mrežama. I sigurno će biti najljepši nepriznati koš ove sezone.

Bivši igrač Partizana mu upropastio veče

Na Kampacovu žalost, osim po trojki preko glave neće pamtiti gostovanje Bajernu po dobru. Njegov tim je u trenucima imao ogromnih 16 bodova prednosti (57:41), a onda je doživio potpuni krah u nastavku i na kraju čak glatko izgubio.

Kampaco je završio utakmicu sa osam poena i tri asistencije i sa saigračima nije imao rješenje za bivšeg krilnog centra Partizana Ajzeju Majka. Doskorašnji član crno-bijelih odigrao je najbolji meč od prelaska u Minhen, ubacivši čak 29 poena uz sedam skokova.

Real nije dobro počeo evrligašku sezonu i ima skor 3-4, kao i Bajern, koji će rušenjem "kralja" sigurno dobiti novu energiju pred duel protiv Virtusa u četvrtak na istom mjestu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fakundo Kampaco KK Real Madrid KK Bajern Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC