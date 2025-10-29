Fakundo Kampaco ostavio cijelu halu u šoku: Dao nevjerovatnu trojku preko glave, sa svoje polovine

Plejmejker Real Madrida Fakundo Kampaco dao nevjerovatan koš na meču protiv Bajerna

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Plejmejker Real Madrida Fakundo Kampaco postigao je spektakularni koš pred poluvrijeme protiv Bajerna, iako nije važio. Pogodio je trojku sa linije za tri poena pred košem svog tima, iako je bio okrenut leđima košu Bajerna. Nije važilo jer je sudija pokazao prstom ka semaforu "ugašenom" zbog isteka vremena, ali zaista ostavlja bez teksta.

Campazzo ha già firmato il canestro non valido più bello di questa stagione di Eurolega.#EurolegaTipopic.twitter.com/eWg6jQUIEA — Marco A. Munno (@MarcoAMunno)October 28, 2025

Bivši plejmejker Crvene zvezde navikao je navijače na svoje magične poteze, prije svega asistencije, ali ovog puta je dao koš čiji je snimak postao viralan na društvenim mrežama. I sigurno će biti najljepši nepriznati koš ove sezone.

Bivši igrač Partizana mu upropastio veče

Na Kampacovu žalost, osim po trojki preko glave neće pamtiti gostovanje Bajernu po dobru. Njegov tim je u trenucima imao ogromnih 16 bodova prednosti (57:41), a onda je doživio potpuni krah u nastavku i na kraju čak glatko izgubio.

Kampaco je završio utakmicu sa osam poena i tri asistencije i sa saigračima nije imao rješenje za bivšeg krilnog centra Partizana Ajzeju Majka. Doskorašnji član crno-bijelih odigrao je najbolji meč od prelaska u Minhen, ubacivši čak 29 poena uz sedam skokova.

Real nije dobro počeo evrligašku sezonu i ima skor 3-4, kao i Bajern, koji će rušenjem "kralja" sigurno dobiti novu energiju pred duel protiv Virtusa u četvrtak na istom mjestu.