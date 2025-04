"Da se Fakundo Kampaco pitao, ostao bi u Crvenoj zvezdi"

Mirko Milićević tvrdi da je Fakundo Kampaco otišao iz Crvene zvezde zbog svoje supruge, navodno mu je ona dala ultimatum i morao je da se vrati u Real Madrid.

Mirko Milićević igrao je za Crvenu zvezdu šest sezona (od 1982. do 1988. godine, nosio je i dres reprezentacije Jugoslavije, imao je dugu igračku karijeru, a sada je i te kako cijenjen. Posebno ga voli Ergin Ataman koji je znao da ga zove i u ponoć za savejte, o svemu tome je nekadašnji centar pričao otvoreno.

Tako je u razgovoru otkrio i da bi Fakundo Kampaco sigurno ostao u Zvezdi da mu njegova supruga nije dala ultimatum i da se upravo zbog nje vratio u Madrid. "Da se Kampaco pitao ne bi se vraćao iz Beograda, nego je gospođa stavila ultimatum. On je želio da ostane u Zvezdi", rekao je Milićević u intervjuu za "Meridiansport".

Sve to bio je dio odgovora na pitanje ko će da osvoji Evroligu. "Da nema previranja u Realu, bili bi bez dileme prvi za osvajanje Evrolige. Ako uspiju da izbace Olimpijakos, osvojiće titulu. Ja direktno znam gdie je problem u Madridu. Ćus Mateo svaki put kada je bio blizu otkaza, osvojio je nešto i vrlo lako može da iznenadi. Problem je kako našpanovati Kampaca, koji igra za najviše para, pa možda ima malo ljubomore. Mislim da samo Pariz, Fener i Monako nisu blizu titule, a svi ostali mogu da se popnu na vrh..."

Ko će da osvoji ABA ligu?

Dao je i svoju prognozu u ABA ligi, smatra da će ekipa Janisa Sferopulosa da se raduje na kraju. "ABA ligu će osvojiti Zvezda. Neće biti lako, ali mislim da Zvezda može lakše pobijediti Budućnost nego Partizan. Crno-bijeli imaju mnogo stranaca kojima ne bih dozvolio da uđu u salu. Eto primjer Lundberga. Možeš da ne daš svaku 15 poena, ali ne smiješ da ne gineš na terenu, da ne skočiš u reklamu. Zašto je Lesor veliki igrač? Pa, zato što se bori za svaku loptu kao da je posljednja".

Otkrio je i ime jednog igrača koga nisu primijetili "vječiti", a koji bi mogao da igra za reprezentaciju Grčke. "Poslao sam u Solun malog Lazara Milenkovića. Pet puta su me novinari zvali i rekli – pa ovo je novi Galis! Otišao je prije četiri mjeseca, a ranije je bio u Dinamiku, gdje nije bio dobro tretiran. Lazar nije mnogo visok, ima 180 santimetara, ali nije ni Galis bio visok, kao što nisu ni Nan, Šorts, Hifi… Lazar je nova buduća velika zvijezda. Dao je PAOK-u 34 poena, a igrao je protiv tri godine starijih momaka. Možda i dobije grčki pasoš – radi se na tome. Strašan klinac, lijeva ruka, bezobrazan… Šteta što niko nikada iz Zvezde i Partizana nije pokazao interesovanje za njega. Morao je u Grčku da otvara sam sebi puteve. Znači novi Galis, samo ima bolji šut."

"Partizan bi sa Teodosićem igrao plej-of Evrolige"

Miloš Teodosić

Analizirao je Mirko i sastave Partizana i Crvene zvezde. "Nedović je imao velike oscilacije i mislim da je nedostajao u svom pravom svjetlu. Niko ne može da me ubijedi da Nedović nije vrhunski igrač. Dobrić je neiskorišćen kod Zvezde. On je strašan igrač, može da prodre, pogodi trojku, odigra pobjedu...Da su Dobrić i Miloš Teodosić ove godine bili u Partizanu, crno-bijeli bi igrali plej-of Evrolige, 100 odsto sam uvjeren u to."

Kritikovao je strance koji igraju u redovima "vječitih", ima zamjerku na njihov račun. "Stranci se ne 'pale' na ABA ligu. Igraju potpuno drugačije u Evroligi, a to ne smije da bude tako. Kod Zvezde bih ostavio samo Bolomboja i Mekintajera, dok bi kod Partizana ostavio Tajrika i Karlika, uz možda Dejvisa, ali bih napravio ozbiljan razgovor sa njim."

Otkrio je i šta ga je iznenadilo u ekipi Željka Obradovića. "I dalje nisam razumio da li Partizan ima plejmejkera. Meni se čini da nema. Da me neko pogrešno ne razumije - Partizanu želim sve najbolje. Prijatelj sam sa Željkom, bio je kod mene u Zagrebu 1988. godine u vojsci. Brinuli smo se o njemu, viđali", zaključio je Milićević.

