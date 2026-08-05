Posrnuli velikan Serije A platio 100 miliona novi tim: Realov as došao putem Peđe Mijatovića

Fiorentina je riješena da više nikad ne igra u borbi za opstanak i zato je ovog ljeta duboko zavukla ruku u džep. Porodica Komiso platila pojačana 100 miliona evra.

Izvor: Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Argentinski ofanzivni vezista Franko Mastantuono (18) napustio je Real Madrid i prešao u Fiorentinu. Talentovani kreator igre nije se pokazao kao dovoljno dobar za "kraljevski klub" i za novog trenera Žozea Murinja i zato je otišao putem kojim je svojevremeno išao Predrag Mijatović.

Legenda "Bernabeua" i reprezentacije SR Jugoslavije završila je nezaboravnu epizodu u Madridu 1999. godine upravo transferom u Fiorentinu, koja je tada ipak bila na značajno višem nivou - u Ligi šampiona. Poslije njega je od ovdašnjih asova i Luka Jović prešao iz Real Madrida u Violu - i to za džabe, ali je ostavio razočaravajući utisak u ekipi koja je prolazila kroz ogromne probleme.

Sada je na stadionu Artemio Franki situacija značajno drugačija.

Mastantuono sada stiže u ambiciozni tim trenera Fabija Grosa kao osmo i najzvučnije pojačanje ovog ljeta i stiže bez obeštećenja, na pozajmicu bez prava otkupa, uz obavezu Fiorentine da podijeli sa Realom njegovu godišnju platu od 3,5 miliona evra. Oba kluba platiće po polovinu tog iznosa.

Koga je Paratići doveo u tim od 100 miliona evra?

Sportski direktor Fiorentine Fabio Paratići, bivši direktor Juventusa i Totenhema, stigao je u klub prošle zime i ovog ljeta ambiciozno pravi tim uz odobrenje vlasnika, porodice Komiso, koja je uložila dodatni novac.

Mastantuono biće jedna od zvijezda tog projekta i dobiće ono što u Realu nije - priliku da redovno igra i da ima značajnu ulogu.

Fiorentina je ovog ljeta izdvojila značajan novac za pojačanja. Platila je 28 miliona evra centralnog vezistu Krista Inao Ulaija (20) iz Trabzona, 25 miliona evra za centralnog vezistu Udineze Artura Atu (23), još 15 miliona da dovede štopera Gremija Vijerija (21)...

Takođe, Fiorentina je dovela za 13 miliona evra ofanzivnog vezistu Bolonje Đovanija Fabijana (23), za 10 miliona kupila je centralnog vezistu Atalante Marka Brešjaninija, osam miliona je dala za štopera mladog tima Real Madrida Viktora Valdepenjasa (19)...

Uz to, platila je po 1,8 i 1,5 miliona evra i pozajmice desnog beka Juventusa Žoaa Marija (26) i štopera Totenhema Radua Dragušina (24), a na pozajmicu je stigao i Aleks Himenez (21), desni bek Bornmuta.

Tako je Fiorentina došla do 100 miliona evra ulaganja u novi tim.

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