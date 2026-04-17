Fakundo Kampaco oduševljen dolaskom Novaka Đokovića i Luke Dončića u Madrid: "Obojica su naši navijači"

Autor Nebojša Šatara
Košarkaš Real Madrida Fakundo Kampaco analizirao je pobjedu "kraljevskog kluba" protiv Crvene zvezde.

kampaco govorio o realu zvezdi djokovicu i doncicu Izvor: MN PRESS

Iskusni košarkaš Real Madrida i bivši igrač Crvene zvezde Fakundo Kampaco (35) govorio je poslije pobjede i analizirao meč. "Kraljevski klub" je trenutno treći na tabeli Evrolige i kako stvari stoje na toj poziciji će i ostati do plej-of faze. Real u meču protiv Zvezde nije imao prostor za grešku, timu Saše Obradovića bila je neophodna pobjeda isto koliko i domaćinu. A, čitav spektakl u Madridu iz prvog reda pratili su, ni manje, ni više, nego Novak Đoković i Luka Dončić.

Real se direktno plasirao među najboljih šest timova Evrolige i to zahvaljujući pobjedi nad Zvezdom. Prednost domaćeg terena bila je važna i počela je da se osjeća od druge četvrtine. Real Madrid je na kraju rutinski slavio 103:82 i to nije kraj uspjesima - ukoliko Valensija izgubi od Dubaija, Madriđani mogu čak da se popnu i na drugu poziciju.

"Obojica su naši navijači"

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i jedan od najboljih košarkaša NBA lige Luka Dončić su iz prvog reda pratili meč Reala i Zvezde. "Bilo je posebno, obojica su naši navijači. Njihovo prisustvo je posebno za sve, ne samo za Real Madrid. Uživali smo što su bili ovdje."

Real i Kampaco imaju razlog za slavlje. "Ostvarili smo prvi cilj, da ligaški dio sezone završimo na što je većem mjestu moguće. Zadovoljni smo onim što je tim uradio, ali i dalje imamo mnogo prostora za napredak. To govori koliko smo zahtjevni prema sebi i koliko svi možemo da napredujemo, posebno na gostovanjima u odnosu na utakmice kod kuće. Danas smo ostvarili veoma važnu pobjedu, igrali smo čvrsto u odbrani i dijelili loptu u napadu protiv veoma opasnog tima", rekao je Kampaco za Basketball Sphere.

Real je bio dominantniji tim i zbog prednosti domaćeg terena, vjeruje Argentinac. "Domaći teren jeste velika nagrada, ali to ne znači da je posao završen. Da bi se došlo do konačnih ciljeva i Fajnal-fora, morate da pobjeđujete i kod kuće i na strani. Predstoji još mnogo posla, sada dolazi najuzbudljiviji dio."

Kampaco je meč završio sa 16 poena, osam asistencija, tri ukradene lopte i četiri izgubljene lopte za 24 minuta igre, ali smatra da ekipa i dalje ima prostora za napredak. Ipak, Real je pokazao mnogo bolju igru, posebno u poređenju sa prošlogodišnjim izdanjem - kad nije stigao do Fajnal-fora elitnog takmičenja. Ujedno, važno je napomenuti da je Real Madrid ove sezone odigrao 19 utakmica Evrolige kod kuće i ostvario sjajan skor 18-1.

Sporni faul Loa na Kampacu na Real Madrid Žalgiris
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

