logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Novače, hajde ti, ja ne smijem": Milena Martin prišla Đokoviću i Luki Dončiću dok su gledali Crvenu zvezdu

"Novače, hajde ti, ja ne smijem": Milena Martin prišla Đokoviću i Luki Dončiću dok su gledali Crvenu zvezdu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Milena Martin došla je do Đokovića i Dončića i pitala ih za izjave, a samo je srpski teniser pristao da govori. Kao i obično, Đoković je još jednom pokazao da ima sjajan odnos sa medijima, dok je Dončić trenutno odlučio da se ne oglašava.

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Utakmica između Real Madrida i Crvene zvezde u 38. kolu Evrolige privukla je veliku pažnju javnosti tako da su i Novak Đoković i Luka Dončić odvojili vrijeme da dođu u dvoranu. Naravno, kada su se veliki sportisti pojavili pred sam početak utakmice uslijedili su gromoglasni aplauzi, a svaki njihov potez kraj parket pratio se s velikom pažnjom.

Poslije svakog koša - bilo Crvene zvezde ili Real Madrida - pratile su se reakcije dvojice vrhunskih sportista, a svi su se nadali i da će čuti njihove utiske sa evroligaškog duela. I do njih je pokušala da dođe novinarka Milena Martin sa televizije Movistar.

Prišla je Đokoviću i Dončiću u pauzi i zamolila ih za izjave, ali samo jedan od njih je pristao. Nije teško pogoditi da se radilo ipak o Đokoviću koji je uvijek na raspolaganju medijima, dok je Luka Dončić - koji je trenutno u Madridu samo zbog terapija zbog povrede - ipak zamolio da ga ovoga puta "preskoči" i da neće davati izjave.


"Nadam se da ću igrati u Madridu. Još ne znam. Imam neke fizičke probleme. Još uvijek nisam siguran da li ću moći da se takmičim. Ali, pokušaću da igram...", rekao je kratko Novak Đoković i tako otkrio ekskluzivu Mileni Martin.

Podsjetimo, Crvena zvezda je doživjela debakl na gostovanju Real Madridu (103:82) i na taj način saznala je da neće direktno u plej-of Evrolige. I dalje su sve opcije u plej-inu otvorene, može da bude plasirana od sedmog do desetog mjesta, što pravi zaista ogromnu razliku i postoji mnogo kalkulacija.

S kim je Đoković još bio na meču?

Osim što je sjedio pored Luke Dončića, Novak Đoković je na meč u Madridu poveo i sina Stefana, dok je tu bio i član njegovog stručnog štaba Čarli Gomez, koji sve više ima menadžersku ulogu. Takođe, tu je bio i Saša Dončić, otac slovenačkog košarkaša koji je iskoristio priliku da provede vrijeme sa svojim sinom i da navija za svoju Crvenu zvezdu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Serhio Ljulj i Luka Dončić slave trojku na Real Madrid Crvena zvezda
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

