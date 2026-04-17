"Novače, hajde ti, ja ne smijem": Milena Martin prišla Đokoviću i Luki Dončiću dok su gledali Crvenu zvezdu

Milena Martin došla je do Đokovića i Dončića i pitala ih za izjave, a samo je srpski teniser pristao da govori. Kao i obično, Đoković je još jednom pokazao da ima sjajan odnos sa medijima, dok je Dončić trenutno odlučio da se ne oglašava.

Utakmica između Real Madrida i Crvene zvezde u 38. kolu Evrolige privukla je veliku pažnju javnosti tako da su i Novak Đoković i Luka Dončić odvojili vrijeme da dođu u dvoranu. Naravno, kada su se veliki sportisti pojavili pred sam početak utakmice uslijedili su gromoglasni aplauzi, a svaki njihov potez kraj parket pratio se s velikom pažnjom.

Poslije svakog koša - bilo Crvene zvezde ili Real Madrida - pratile su se reakcije dvojice vrhunskih sportista, a svi su se nadali i da će čuti njihove utiske sa evroligaškog duela. I do njih je pokušala da dođe novinarka Milena Martin sa televizije Movistar.

Prišla je Đokoviću i Dončiću u pauzi i zamolila ih za izjave, ali samo jedan od njih je pristao. Nije teško pogoditi da se radilo ipak o Đokoviću koji je uvijek na raspolaganju medijima, dok je Luka Dončić - koji je trenutno u Madridu samo zbog terapija zbog povrede - ipak zamolio da ga ovoga puta "preskoči" i da neće davati izjave.

Novak Djokovic on his Madrid participation:



“I hope to compete there. I’m working towards that. I’ve had an injury but I’m addressing that and plan to play as long as I can.”pic.twitter.com/r7Uf5aqkJ7 — Danny (@DjokovicFan_)April 16, 2026



"Nadam se da ću igrati u Madridu. Još ne znam. Imam neke fizičke probleme. Još uvijek nisam siguran da li ću moći da se takmičim. Ali, pokušaću da igram...", rekao je kratko Novak Đoković i tako otkrio ekskluzivu Mileni Martin.

Podsjetimo, Crvena zvezda je doživjela debakl na gostovanju Real Madridu (103:82) i na taj način saznala je da neće direktno u plej-of Evrolige. I dalje su sve opcije u plej-inu otvorene, može da bude plasirana od sedmog do desetog mjesta, što pravi zaista ogromnu razliku i postoji mnogo kalkulacija.

S kim je Đoković još bio na meču?

Osim što je sjedio pored Luke Dončića, Novak Đoković je na meč u Madridu poveo i sina Stefana, dok je tu bio i član njegovog stručnog štaba Čarli Gomez, koji sve više ima menadžersku ulogu. Takođe, tu je bio i Saša Dončić, otac slovenačkog košarkaša koji je iskoristio priliku da provede vrijeme sa svojim sinom i da navija za svoju Crvenu zvezdu.

