Saša Obradović odbio da priča o onome što zanima sve navijače Zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Dok navijači Crvene zvezde gledaju kalkulacije i razmišljaju gdje će njihov tim završiti na kraju regularnog dijela Evrolige, Sašu Obradovića to ne zanima.

Sasa obradovic nema smisla pricati o kalkulacijama Izvor: Youtube/Real Madrid Baloncesto

Crvena zvezda je ubjedljivo poražena u posljednjem kolu Evrolige od Real Madrida, a trener Saša Obradović je odmah poslije poraza na konferenciji za medije istakao da čestita boljem rivalu. Imala je Zvezda svoje momente na ovom meču, ali ne dovoljno njih.

"Čestitam Real Madridu jer su zaslužili da pobijede. Izgubili smo previše lopti, ponekad smo gubili strukturu u napadu. Pozitivna stvar je što smo dobro počeli meč i jedan dio treće četvrtine je bio dobar. Ipak to je nedovoljno da se ovdje pobijedi utakmica", rekao je Saša Obradović na početku konferencije. 

Crvena zvezda sada ima kalkulacije za to sa kog će mjesta u plej-in, a trenera Zvezde su pitali da li ga brine to gdje će njegov tim završiti. 

"Nemam nikakve kalkulacije. Sada me brine samo poraz, ali kalkulacije su takve da se ništa ne zna, tako da nema smisla pričati o tome", rekao je on. 

Šta je rekao prije konferencije?

"Mnogo toga nije bilo savršeno, od malih stvari, izgubljenih 50:50 lopti. Sve je u malim detaljima koje su oni dobro uradili. Odbrana, možda smo našli način u trećoj četvrtini da se vratimo, ali nepotrebne izgubljene lopte i loši šutevi su nas doveli u situaciju da izgubimo meč", istakao je Saša Obradović.. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:54
Saša Obradović o izjavi za lakši trening
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

KK Crvena zvezda Saša Obradović Evroliga

