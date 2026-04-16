Dao Zvezdi nemoguću trojku, pa Dončiću bacio kosku: Ljulj odmah krenuo ka Luki i Novaku Đokoviću

Serhio Ljulj dao nevjerovatan koš protiv Zvezde i proslavio ga zajedno sa Lukom Dončićem. Novak Đoković je sjedio kraj njih i nije mu bilo prijatno

Legendarni košarkaš Real Madrida Serhio Ljulj dao je nevjerovatnu trojku u meču protiv Crvene zvezde i proslavio je sa Lukom Dončićem. Bio je to koš baš u stilu legende Reala i svjetske košarke - padao je u stranu, skočio sa jedne noge, vrijeme je isticalo, a on je pogodio o tablu. I to dok je doskakivao u aut.

Realova dvorana je "eksplodirala" u tom trenutku, a Ljuj je slavio sa saigračima, prošao kraj Novaka Đokovića i Luke Dončića, pa "bacio kosku" slovenačkom NBA superstaru. Luka je ponikao kraj Ljulja u svlačionici Reala, zajedno su postali šampioni Evrope u Beogradu 2018, a Dončić je uvijek ostao blizak "kraljevskom klubu".

Pogledajte kako se i Dončić, inače veliki navijače Zvezde, iskreno nasmijao kada je Ljulj pogodio nemogući šut.

Luka Dončić bio je najveća zvijezda u Realu, jer je veliki ljubimac navijača svog matičnog kluba, a gledao je meč kraj najvećeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića, koji je došao u dvoranu sa svojim sinom Stefanom. Kraj njih je bio i Dončićev otac, Saša Dončić.

